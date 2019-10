Moría Casán confirmó la renuncia de Silvina Luna de su programa Incorrectas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Me acaba de comunicar producción que la Sta. del viñedo de California renunció porque sintió que no tenía más para aportar a @IncorrectasOk

y que estaba agradecida por el lugar que se le dió. Se ve que sus vacaciones de casi 1 mes no le alcanzaron para ponerse en #ModoTrabajar".

Sin mencionarla, pero sí haciendo referencia al video prohibido de la modelo teniendo relaciones con su exnovio, en un viñedo de California (EEUU), Moria Casán confirmó que Silvina Luna no estará más como panelista de su ciclo, Incorrectas.

El escándalo empezó el viernes, cuando "la One" retó al aire a la modelo, que se sintió ofendida y abandonó el estudio de Incorrectas. ¿Qué sucedió? Una de las invitadas del día era la nutricionista Silvina Tasat, que hablaba de la importancia de comer carne durante la infancia. El tema motivó que la conductora confesara que está preocupada porque su nieta Helena, de 11 años, quiere ser vegetariana.

También hay problemas en la familia Viciconte-Cubero con ese tema porque en su casa se come de todo y Nicole Neumann está que arde, pues quiere que sus tres hijas "no consuman cadáveres". "Fabi y yo cocinamos de todo y para todos. Se come lo que hay", se justificó Viciconte.

Mientras Moria, Micaela y la especialista se turnaban para hablar, Luna no paraba de interrumpir, intentando que la nutricionista fijara posición y dijera que hay maneras de suplantar la carne."¿Una nutricionista no tiene que armar el plan alimenticio según los deseos de cada paciente?", preguntó. Y si bien la médica le explicó que es así, explicó que "una cosa es que una persona adulta sea vegetariana y otra que un chico no coma carnes".

"Hay proteínas que no se pueden suplantar durante esa etapa de crecimiento", aseguró la nutricionista, pero Luna insistía una y otra vez en su planteo: "Yo como legumbres y cereales y eso suplanta la carne", expresó.



"No acapares a la nutricionista. Entiendo que sos vegetariana pero dejá hablar a todos. No interrumpas más, Luna", la retó entonces la conductora. "¿Querés que me vaya yo también?", la chicaneó.

Ante esta situación, Silvina contestó sorprendida y claramente muy incómoda: "No Moria, no es mi intención. Perdón". Las cámaras no volvieron a enfocar a la panelista, y quien se encargó de explicar qué fue lo que ocurrió después del cruce fue la misma Casán: "Se fue la señorita, muy mal educada", disparó.