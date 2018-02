Morena Rial reconoció que sale un futbolista

Morena Rial terminó con la ola de rumores y confirmó que empezó un romance con un futbolista cordobés, Facundo Ambrosioni. La joven había publicado un video del deportista dándole un beso en la mejilla. "Gracias mi rey. Love you", le dijo ella en ese posteo.

Luego dio declaración al portal Ciudad Magazine. "Con Facu nos conocimos en Córdoba hace tres años. Qué se yo, es re bueno así que estamos muy contentos. No hay nada formalizado, sí nos estamos conociendo. Estamos saliendo, pero no es mi novio… todavía", confesó.

No es la primera vez que More sale con un futbolista. Estuvo de novia con Martín Casar, otro cordobés, pero la relación no terminó bien.

Ambrosioni es un futbolista de 19 años al que Argentinos Juniors dejó libre. Ahora lo está probando Temperley.