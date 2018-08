Morena Rial publicó una carta luego de un mes internada

Luego de recibir el alta psiquiátrica, Morena Rial escribió un mensaje optimista con sus seguidores, donde narra su situación de salud y de ánimo.

"Que todo dolor se convierta en fuerza, y las lágrimas en amor. Amor por uno mismo, amor por todo aquello que hay detrás de una desilusión, de un corazón roto, de un alma que ya no quiere batallar...", escribió.

"Cada cicatriz que tenemos. Es la confirmación de que las heridas sanan. Las cicatrices son marcas de superación que solo un verdadero guerrero tiene...".



"Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa si es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entro en ella".



"De eso se trata, de mirar para adelante, seguir y recordá que sos vos quien debe fortalecerse y sanar las heridas... No seamos un cuento, seamos una historia, no seamos un tiempo seamos una eternidad, no seamos un sueño, seamos una realidad. Sean Felices", se despidió.