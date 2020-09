Morena Rial habló sobre su madre Silvia D'Auro: "Brilla por su ausencia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde hace mucho tiempo Morena Rial ha expresado su enojo y distanciamiento para con su madre Silvia D'Auro. En las últimas horas, la joven influencer y cantante demostró que todo sigue igual, sin posibilidad de acercamiento.

Tras la separación de sus padres, hace ya más de ocho años, Morena Rial siempre se mostró más cercana a su padre, Jorge Rial. Y esa elección de vida, hacia un vínculo por sobre el otro, parece haber continuado así todo este tiempo.

Como muchos otros famosos, Morena Rial abrió un canal de diálogo en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la mamá de Francesco le permitió a sus seguidores que le hicieran preguntas. Y en una respuesta, la influencer y cantante dejó bien clara su posición.

Una usuaria le preguntó: "¿Silvia [por D'Auro], tu mamá adoptiva, no quiso conocer a Fran?". Junto a una foto de su pequeño hijo, Morena Rial respondió: "No, ella brilla por su ausencia hace 10 años ya. Y estamos muy bien sin ella, con gente que nos ama y nos da más cariño del que pudo habernos dado", sentenció.

No es la primera vez que Morena Rial se refiere a su madre en duros términos. En distintas entrevista televisivas, la joven influencer y cantante había dado cuenta de que la relación era inexistente.

En mayo de 2019 Morena Rial fue invitada al programa Cortá por Lozano (Telefe). En aquella oportunidad, en diálogo con Verónica Lozano, la expareja de Facundo Ambrosioni había asegurado que no veía a su madre desde hacía mucho tiempo. "Era lo contrario a una madre; la quiero lejos", fueron sus palabras.



Antes de la citada entrevista, cuando aún esperaba la llegada de su hijo, Morena Rial había dado muestras claras de que la relación había llegado a un punto de no retorno. "Ella no es nadie para mí", había asegurado.