Morena Rial sobre Facundo Abrosioni: "Se olvida cuando nos golpeaba"

Hace unas horas, Facundo Ambrosioni, expareja de Morena Rial -quien lo acusó de violencia de género-, realizó un descargo en su cuenta de Instagram, asegurando que la joven está usando a su hijo, Francesco, como "trofeo de guerra" y que "se siente acorralado" por la situación.

"¿El hombre siempre es el violento? ¿La mujer nunca lo es? ¿No es violento impedir o manipular a través del poder que no pueda ver a mi hijo? ¿Los acuerdos no se respetan? ¿Si lo respeto soy violento? ¿Si me alejo para que no me ataquen, abandono? Yo quiero un juez que me reciba y me explique. La noches ya no son las mismas, es pura angustia, la casa vacía. Me despierto y mi hijo no está", escribió el futbolista.

Tras leer el posteo, Morena acudió a la misma red social para responder con un texto acompañado de imágenes que la muestran abrazada a su pequeño. "Somos fuertes y juntos vamos a salir adelante. ¡Mientras mamá esté a tu lado que digan lo que quieran! Las leyes son justas y por algo cada uno cae por sus propios actos y a cada uno le ponen la medida necesaria. No se olviden que hay una fiscalía de por medio" , informó, para luego detallar cómo fue vivir bajo el mismo techo que su exnovio.



"Solo aviso que con violencia familiar nadie es buen padre. Qué lástima esta situación, pero es la que toca hoy. Los que siempre estuvieron saben cómo son las cosas, y los de afuera son de palo. Hoy soy la mala de la película yo, como siempre quiso que lo sea tu padre, hijito de mi vida, pero eso sí, se olvida cuando nos golpeaba, salía a bailar dejándonos tirados todas las semanas y volvía borracho y nos insultaba o nos insultaba durante el día, bebé. Cuando se acostaba con otras y nos decía que estaba 'trabajando'", recordó la hija del conductor de Intrusos en el mensaje dirigido parcialmente a Francesco.

Por otro lado, Morena aseveró que quienes la critican "no saben la historia" y que "hay testigos" de los hechos denunciados, para luego concluir su posteo prometiéndole amor y cuidado incondicional a su hijo.

Recordemos que la joven está intentando rehacer su vida, y recientemente se la pudo ver muy feliz al lado del futbolista Enrique Sánchez.