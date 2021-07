Morena Rial demandará a su madre por abandono: “No sé para qué nos adoptó”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Rial y Silvia D’Auro estuvieron en pareja durante 21 años, y durante su matrimonio adoptaron a Morena y Rocío. Apenas se separaron, en 2021, comenzaron los reclamos cruzados sobre sus hijas. Ahora, a una década de su conflictiva separación, Morena habló sobre el vínculo con su madre y fue tajante con sus comentarios: “La Justicia se va a encargar”.



En un video publicado en su cuenta de Instagram, la hija del conductor de Argenzuela fue contundente cuando le preguntaron cómo está su relación con su madre: “Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora, ni contacto, pero la Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que quiero que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo en este tiempo”.



“Hace 11 años desapareció y dejó a dos menores con su papá, que gracias a Dios nos supo criar muy bien. Comprendo que lo que ella hizo fue abandonar”, aseguró mientras le hablaba directo a la cámara. “No entiendo para qué m… nos adoptó si nos iba a terminar abandonando”, opinó enojada, y reveló que la denunciará por abandono.



Según explicó la hija del exconductor de Intrusos, la empresaria no volvió a tener contacto con ella después de la separación. En mayo de 2019, Morena estuvo invitada en Cortá por Lozano y reveló varios detalles sobre los malos recuerdos de su infancia: “Cuando yo era chiquita me sentó en una mesa, prendió el televisor, me hizo ver Cuestión de peso y me dijo que yo iba a terminar así”, comentó a punto de quebrarse.



“Me decía de todo. Una vez en una nota dijo ‘aparte de gorda, adoptada’, la verdad hay personas que no tienen perdón”, comentó en su momento la joven de 22 años. Después de luchar contra la discriminación que recibía, decidió hacerse el bypass gástrico en julio de 2016 y bajó 50 kilos.



Desde hace varios años que la hija de Rial se muestra cerrada a cualquier tipo de contacto con su madre adoptiva: “Silvia era lo contrario a una madre. Y mi papá trabajaba muchas horas, pero cuando estaba en casa era presente; ella nos retaba todo el tiempo y nos decía que si le contábamos algo a papá, al día siguiente iba a ser peor”.



Durante aquella entrevista con Lozano también recordó cómo fue su último encuentro con D’Auro: “Le pedí todas mis fotos para hacer el video de mi fiesta de 15, y tuve que recuperar las imágenes de todos lados, porque no me las quería dar; me dijo que las había quemado”. Tardó dos años en entregarle las fotografías que le pidió. “Se puso toda nerviosa, llamó al mozo para pedir la cuenta, me dio lo mío y no la vi más, no sé nada de ella y tampoco quiero saber”, comentó.