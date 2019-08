Morena Rial contó cuánto recibe de su ex para la manutención de su bebé

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La cantante e hija mayor de Jorge Rial Morena Rial sumó un nuevo capítulo a la pelea que mantiene con su ex pareja, el futbolista Facundo Ambrosioni, y esta vez puso el foco en la cuota alimentaria que le envía para los gastos del hijo que tienen en común.

Morena, en una entrevista con la revista Pronto, hizo pública la suma de dinero que Ambrosioni le pasa mensualmente. "Paga una cuota de 5.000 pesos (unos 130 dólares). Eso no alcanza ni para dos cajas de leches. Francesco toma dos cajas de 30 leches por mes. Pero no importa. No necesito nada de él", afirmó la cantante con tono desafiante ante el escaso monto que recibe para costear todos los gastos de su hijo.

Además, la hija del conductor de Intrusos acusó a su ex pareja de ocupar un cargo dentro de la AFA que no habría obtenido por sus propios méritos: "Está más acomodado que nadie", manifestó.

Previamente, Morena había denunciado a Ambrosioni por violencia de género y, entre otras medidas, pidió una restricción perimetral y disponer de un botón antipánico.

Los padres de Francesco Benicio, de cuatro meses, se separaron días después de su nacimiento y, desde entonces, el pequeño vive con su mamá que habitualmente publica fotos del niño en las redes sociales.