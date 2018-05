Morena Rial cargó contra su padre: "Solo ama a sus gatos"

Morena Rial lanzó un duro mensaje en sus historias de Instagram. Como nunca antes, la mediática destrozó a Jorge Rial por no ser el gran padre que muestra ante las cámaras. "Él solo ama a sus gatos", resumió More, en una polémica alusión a las novias del conductor. Además, confesó estar "cansada" de impostar una imagen de familia y le reprochó más tiempo.

"Si supieran realmente la verdad muchos se quedarían callados y se les caerían (sic) un ídolo, a mí la plata no me hace más persona pero parece que a otras sí. Él solamente ama a sus gatos, pero después así le pagan también. A veces cansa que la gente te mande mensajes de qué buena familia que tenés, qué presente, tenés el mejor papá del mundo. Eso es lo que se muestra realmente pero no es claramente la realidad. Que ha dejado cosas por nosotras es cierto pero que dedica su tiempo en nosotras como dice serlo (sic) tampoco lo es. Ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe. Soy fuerte y voy a salir de esta como salí de muchas peores".

Se desconoce qué sucedió para despertar tan duro descargo. Hasta el momento, la joven mediática solo había tenido palabras de agradecimiento para su padre. Morena también fue quien se alineó con Rial cuando este se separó de su ex, Silvia D'Auro y se mudó con él y a diferencia de su hermana, Rocío, jamás se reconcilió con su mamá.

La mediática también tejió muy buena relación con todas las novias del conductor. Desde la Niña Loly, que hasta tuvo un papel protagónico en su fiesta de 15, Agustina Kämpfer y ahora Romina Pereiro, las tres mujeres tuvieron la aceptación, al menos pública, de Morena.