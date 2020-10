Morena Rial cargó contra su madrastra, Romina Pereiro: "Está con mi padre por la plata"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Morena Rial estalló con críticas sin filtro hacia su padre, Jorge Rial, y su esposa, la nutricionista Romina Pereiro. La hija del conductor fue categórica sobre la interna familiar y contó que ciertas actitudes de los últimos años las considera "imperdonables".

La semana pasada la joven dejó de seguir al conductor de Intrusos en las redes sociales, y también a su mujer. En diálogo con el portal Ciudad confesó que los bloqueó a ambos en Instagram: "Mi papá cambió mucho desde que empezó a salir con Romina".

"Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, pero siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo", reclamó. "No es lindo el recibir rechazo de tu propia familia, y mucho menos que gente tenga dos caras, porque para las redes es una y para la vida otra", agregó.

"Es obvio que Romina está con él por la plata, porque tiene dos hijas y las tiene que mantener", sentenció, en referencia a la convivencia del conductor con las pequeñas Emma y Violeta, hijas de su esposa fruto de una relación anterior.

"Ella es peor que Agustina Kämpfer, van cabeza a cabeza, pero Romina le gana. ¡Me cansé de callarme la boca! ¡Lo hice durante los últimos años!", estalló indignada. A la hora de ejemplificar los conflictos no dudó en dar a conoce que todo empeoró desde el cumpleaños de Rial en octubre último.



"Romina le hizo la vida imposible en su cumpleaños. Con mi hermana le habíamos organizado algo en mi casa para que mi papá pueda festejarlo un ratito con nosotras", relató. "Nos suspendió todo a propósito, y cuando terminó su capricho organizó todo nuevamente y subió un posteo como si fueran los más felices del mundo; encima nos volvieron a invitar sabiendo que nosotras teníamos todo organizado por otro lado", aseguró.

También contó que en el Día de la Madre no recibió ninguna felicitación de la esposa de su padre, y que si su hermana Rocío no hubiera intervenido ni siquiera la habrían invitado para celebrar juntos. "Yo no tuve ni un mensaje, y ella de mí menos, porque a mí las caretas no me van", enfatizó.

"Mi papá sabe qué hace, es un hombre grande y deseo que sea feliz con su familia de fantasía", expresó con ironía. Y agregó: "Todo esto viene desde que mi papá me internó en un neuropsiquiátrico para hacerme pasar por loca por todas las cosas que yo hice".



"Yo no estoy loca, no estuve loca, no fui una paciente psiquiátrica, porque a alguien desequilibrado no lo largan de un loquero después de 12 días", reveló. Sobre el final confesó que jamás le perdonará esa decisión: "En sus 60 años no pasó ni una cuarta parte de lo que me hizo pasar a mí adentro de un psiquiátrico".