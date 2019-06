More Rial hizo su debut en ShowMatch bailando "salsa de a tres"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Era una de las participaciones más esperadas de la ronda de "salsa de a tres" y, finalmente, este jueves por la noche Morena Rial debutó en la pista del "Súper Bailando", como invitada de Charlotte Caniggia y Agustín Reyero.

"Somos amigas de alma", contaron las muchachas. "Nos conocimos hace bastante en una fiesta de Caniggia Libre [el reality que Charlotte y su hermano, Alex, tienen en MTV]. Pegamos joda. Si nos va bien, pensamos irnos de joda, a festejar", agregó Charlotte, entusiasmada.

"Un ratito puedo", respondió la flamante madre de Francesco. "Con el baile voy, más o menos. Ensayé mucho y la coach es un amor, nos enseñó mucho", expresó la hija de Jorge Rial. Además, contó que su pareja, Facundo Ambrosioni, la ayuda mucho con el bebé, pero reveló que el futbolista no se levanta a la noche cuando el pequeño llora.

"Bailan, sí. Hubo ensayos en los que no y otros en los que sí. Hay que meterle ganas", indicó el bailarín, y Morena explicó entonces que a las dos horas de ensayo se cansan y "ya no les entra más información en la cabeza".

Luego de verlos bailar al ritmo de "Sin pijama", de Becky G y Natti Natasha, Ángel De Brito (voto secreto) fue implacable: "Espantoso. Le falta mucho ensayo. Sos una ladri, Charlotte. La verdad, podrían haber hecho algo mejor. Caminaban por la pista y el chico se desvivía por hacer cosas. Se me hizo interminable".

Pampita Ardohain (6) agregó: "Le voy a decir cositas para corregir, las posiciones de lo brazos, las rodillas cuando caminan... Iban a destiempo, el truco final fue sucio... Es verdad que Charlotte está bailando mejor que otras temporadas, pero cuando no tiene pasos va medio flojita. A More la vi bien, tenía movimientos de cadera. No es bailarina y a esta altura se ve la diferencia con los demás participantes. Le puso actitud. Los vi desparejos, desprolijos, pero pueden mejorar".

"Charlotte está bailando mucho mejor y hoy se lanzó con todo. La vi hacer un montón de trucos. A Agustín hay que condecorarlo: hizo malabares con este trío. No fue una hermosa noche, pero me gustó mucho la previa y es difícil evaluarlos... Le pusieron garra y a mí me gustaría verla a Morena de nuevo", sumó Florencia Peña (5).

Marcelo Polino (4) expresó, al borde del llanto: "Estoy muy emocionado de que Morena esté aquí. Es muy luchadora y no ha tenido una vida fácil. Nunca baja los brazos. Estás acá de pie, en la pista. Sé que no es fácil para vos enfrentarte a esta pista, sufriste y sufrís mucho bullying. Me gustaría que te quedes. Hoy Charlotte fue un ancla que te hundió. Agustín, te vamos a poner una placa en la entrada". Morena, en tanto, no pudo evitar enamorarse frente a las palabras del periodista.

style>.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

BAR

Luego, fue el turno del BAR. "Fue un desastre todo, pero Morena no es bailarina. Yo te aplaudo, recién fuiste mamá. Los que no entendieron fue el trío, la coreógrafa y la pareja. Capaz que si él las hubiera agarrado más, por ahí hubiera ayudado", indicó Flavio Mendoza, y cuando quiso hablarle a Charlotte, ella se hizo la desentendida. Por eso, decidió bajarle un punto. "Está bueno que nos miremos a los ojos", indicó.

Laura Fidalgo (0), agregó: "Están muy pendientes de las cámaras y eso los marea. No se acomoden el pelo ni la ropa mientras bailan. El truco final, Charlotte lo hizo muy bien".

"Coincido en que fue un desastre, pero voy a salvar ciertas cosas: Morena es la primera vez que está en esta pista. Charlotte, no te hagas la distraída, tenés que escuchar. Dos horas de ensayo es una falta de respeto a tus compañeros de certamen. Por esos gestos que hacés, punto para abajo", cerró Aníbal Pachano (-1).

"Yo tenía buena energía, pero me bajoneé mal. No somos bailarinas, le pusimos buena onda, nos reímos. Para qué me llaman, si yo no bailo", expresó la hija de Mariana Nannis. Y cerró: "No va a haber festejo. Me tomo un agua y me voy a dormir".

"No puedo ensayar más de dos horas. La cabeza se me va", se justificó Cannigia. Morena, en cambio, contó que ella ensayó sola junto a la coach. "Para mí, cuanto más mejor", agregó Reyero. "Bueno, échenme", se enojó la participante.

"A partir de mañana, tres horas de ensayo", anunció entonces la coach. "¿Pero me aumentan el sueldo?", respondió Charlotte. "Yo me levanto a la una de la tarde. No tengo otro trabajo, pero más de dos horitas no puedo. ¿Cuatro horas por día? Para eso me voy a trabajar a una oficina". Morena, entonces, agradeció a los coreógrafos especialistas en salsa que las ayudaron con la coreografía y recordó el sueño que la pareja defiende.