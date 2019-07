More Rial denunció al padre de su hijo por violencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de confirmar su separación con Facundo Ambrosioni a tres meses de haber sido mamá, More Rial empezó a dar detalles de la ruptura. Las infidelidades estaban sobre la mesa, pero hoy la hija del conductor reveló que denunció a su ex por violencia y que tiene un botón antipánico.

"Hubo violencia desde que nació Fran. Cuando tenga todos los papeles voy a poder hablar bien. La denuncia está hecha, la hice ayer. Lo pude hablar con una de mis mejores amigas el mismo día que pasó", contó More en Involucrados, el programa que conduce Mariano Iúdica en la pantalla de América.

More dio detalles de lo que pasó con su ex. "La primera vez que le pedí a Facundo que se vaya de mi casa yo ya lo había llamado a mi papá, porque me cuesta mucho despegarme de la relación. Me dijo que lo hablemos porque teníamos un hijo en común, y que él no quería generar otra vez una guerra. Ese día discutimos, pasaron las cosas que pasaron".

Además, contó cómo se enteró de las infidelidades de Ambrosioni: "Hace una semana le encontré todos los mensajes con otras minas y ahí dije: 'Basta'. Cuando lo encaró por los cuernos, ella contó que su ex le dijo que 'se confundió'. No sé en qué se confundió, si de casa, de cama, de cara", dijo la joven.



More contó que le dijo contó toda la situación que vivió a Jorge Rial "por teléfono" y que habló con su hermana Rocío. "Le conté y me dijo: 'Qué bueno que lo dejaste'".



La familia de su ex no fue tan comprensiva y contó que, desde que empezaron su relación en febrero de 2018, sus suegros nunca la quisieron. "De entrada hubo cosas raras, pero yo estaba enamorada. De su familia, el único que me quiso a mí fue su padre. La madre me detestaba, el hermano me insultó. Yo siempre fui un cien con ellos, y ellos fueron un cero conmigo".

Además aclaró que su exsuegro es el único que tiene las puertas abiertas para ver a Francesco. Ahí la joven reveló otro detalle importantísimo: "El padre de Francesco lo puede ver a Fran a más de tres cuadras de mi casa. Puse una perimetral. Soy buena en no ponerla con mi hijo, porque entiendo que no le pudo sacar el derecho de ser padre".