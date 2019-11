Mónica Farro volvió de México y fue recibida por su marido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras unos días de relax, Mónica Farro aterrizó en Ezeiza junto a Daniel Picone, el supuesto "tercero en discordia", y se reencontró con su marido Leandro Herrera, quien la estaba esperando en el aeropuerto. Tras fundirse en un apasionado beso y, luego del amigable saludo entre el personal trainer y el acompañante de Farro, la actriz volvió a desmentir los rumores de romance entre ellos.

"Él allá tuvo reuniones y estuvo con otra gente en el hotel, pero de acá yo me fui con él. El mío no fue un viaje laboral, fue para ir a ver a la Virgen de Guadalupe. Él me animó, yo me sumé a un viaje que hacía Daniel", le explicó la vedette al cronista de Intrusos.

A todo esto, la pareja de Picone, Evelyn Santichia, había dicho en el ciclo que conduce Jorge Rial que Farro tenía un romance con su marido y que Leandro Herrera, esposa de la Farro era "un dormido".

Tras asegurar que no está en crisis con Herrera ni tampoco tiene una pareja abierta, la uruguaya se refirió a las críticas que recibió por viajar con otro hombre estando casada. "Es raro para las mentes enfermas, para las mentes normales no. ¿Vos no te podes ir con un amigo o conocido de viaje?", le preguntó a una de las cronistas apostadas en Ezeiza.

En cuanto a qué tipo de relación mantiene con Picone, confesó: "Él está manejando mi carrera en algunas cosas, no tiene nada que ver con la obra. Es mi representante". Enseguida, Farro arremetió contra Santichia, ahora ex del empresario que en estos días salió a difamarla públicamente.

"La verdad que no estuvo bueno, pero me sentí peor por mi familia. Creo que cuando una mujer se expresa así de otra mujer, se está mirando al espejo a sí misma. Yo la relación de ellos no la conozco. Ahora sí la conocí, antes de ayer, que Daniel me dio todo un panorama", expresó la actriz mientras confirmó que va a iniciar acciones legales contra Santichia.

Por último, y mientras se dirigía al auto junto a su marido, la uruguaya aclaró que este viaje no le ocasionó ningún problema matrimonial. "Cuando uno es transparente, no tiene nada que ocultar. Si yo tuviera que ocultar algo, no me voy a México con alguien, me quedo y lo hago acá", aseveró.

Los detalles de su viaje

Durante el móvil con Intrusos, Farro dio algunos detalles más de su escapada a México, y contó por qué decidió ir con Picone. "Él planeaba viajar en diciembre, y yo como en diciembre no podía, adelantó todo para ahora. Viajamos en el mismo avión, el domingo fuimos a ver a la Virgen de Guadalupe en una excursión juntos, porque sola no me hubiese animado. Allá, él estuvo en sus cosas y yo en las mías: hice playa y fui al gimnasio. Nos cruzábamos en el buffet en el desayuno o en la cena, pero después durante el día cada uno hacía su vida. Estábamos a cuatro habitaciones de distancia", indicó la vedette uruguaya.

Además, la protagonista de la próxima obra de Carmen Barbieri, señaló que el productor le contó que se encontraba separado de Santichia. "No me puedo hacer cargo de una persona desquiciada. Dani no sabía cómo pedirme disculpas a mí y a Leandro", confió. "Me dijo que ya estaban separados hace unos meses, y hasta me contó que la tuvo que sacar de su departamento de Puerto Madero con Prefectura. Yo puedo repetir lo que él me dice, después si es verdad o mentira no sé".

"Yo lo veo a Dani en esta relación con esta chica y son cosas que yo viví hace años. Le dije que revea lo que tiene. Él es un buen hombre, un muy buen empresario y no quiero que le pase algo o lo de un infarto con todo esto", agregó luego sobre su amigo.

Finalmente, Farro habló de cómo están las cosas hoy con su marido: "Si la Virgen me cumple la promesa, voy a volver con Leandro. En 12 años no me fui de vacaciones. Leandro me incentivó para que me vaya porque yo no sabía si irme sola. Yo estoy buscando paz espiritual desde hace un tiempo. Lo extrañe muchísimo, y él me dijo que se dio cuenta que soy la mujer de su vida".

