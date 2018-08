Mónica Farro reveló que se practicó un aborto

La vedette fue convocada por el ciclo de espectáculos para hablar sobre su salud, tras tomar la decisión de ligarse las trompas y renunciar a la posibilidad de volver a ser madre.

Posteriormente la conversación viró hacia temas de actualidad como el debate de la legalización del aborto en Argentina. Si bien el senado no aprobó el proyecto de ley, el tema sigue en la agenda de los medios de la vecina orilla. En ese contexto, la uruguaya se mostró a favor de la legalización y, además, admitió que practicó uno cuando ella tenía 19 años.

"Estoy a favor del aborto. De hecho yo tuve un aborto hace muchos años, después de que nació mi hijo. Él tenía 9 meses y yo volví a quedar embarazada", arrancó Farro.

La vedette recordó que vivía en Ecuador, donde su marido Enrique Ferraro jugaba en club de fútbol de ese país. "Estaba embarazada de dos meses y fui al ginecólogo. Me encontraron un tumor de hormoide del tamaño de una naranja y tenía uno de los ovarios adentro así que había que sacarlo", detalló Farro según reproduce el portal de Clarín.com.

"Entonces la opción de los médicos fue abortarlo, porque era un embarazo que no iba a llegar a término, que iba a venir malformado", agregó Mónica sin titubeos.

"Sí, fue traumático. Yo era muy chica, tenía 19 años, y te empiezan a querer llenar la cabeza de cosas. Me dijeron 'lo destrozaste, porque te lo hicieron por succión y lo destrozaste'", se sinceró al respecto.

"Me hicieron tantos exámenes, tantas cosas y yo era chica, en un país que no era el mío y no tenía ni a mi mamá conmigo que luego pasé casi un año sin tener relaciones sexuales. Fue tan traumático que todo el tiempo te metan cosas que no quería que nadie me toque", completó.