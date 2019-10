Mónica Farro reveló cómo fue su experiencia con la copa menstrual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Calu Rivero instaló el debate en la farándula, cuando decidió publicar a su cuenta de Instagram un video de ella bailando indispuesta, y elogiando las beneficios del uso de la copa menstrual. Como buena influencer, hubo quienes decidieron imitar esa experiencia íntima pero los resultados no fueron los esperados. Como le sucedió a Sofía Gala.

“Me amigué con mi período, con que me venga en los momentos menos oportunos. Hace tiempo que probé la copa y me tiene fascinada cómo conecté con mi cuerpo, mi feminidad y mi sangre”, escribió Calu en esa ocasión. Sin embargo, la hija de Moria no piensa lo mismo: “Odio a todos los que me la recomendaron. Ahora no sólo estoy manchada con mis litros y litros de sangre, sino que también estoy frustrada y enojada. ¡Hippies horribles! (Encima me salió un huevo). La vendo”.

Ayer fue el turno de Mónica Farro, que admitió haber comprado la copa menstrual hace diez días e hizo su aporte para el debate a sus más de 600 mil seguidores de Instagram: "mi experiencia no es genial pero estoy intentando jajaja", escribió la uruguaya.