Mónica Farro reveló que fue al Bailando "con un ojo negro y la boca rota"

La confesión que hizo María Del Cerro el jueves, en ShowMatch, sobre el abuso que sufrió cuando tenía 11 años, llevó a que los medios argentinos repararan en cuál fue la postura que tomó la producción del programa con figuras de su programa que sufrieron de violencia de género.

Uno de casos más recordados lo protagonizó Mónica Farro y ocurrió en el "Bailando", entre los años 2008 y 2011. En ese entonces, la rubia estaba en medio de una relación tormentosa con Jorge "el Negrito" Luengo, productor de Ideas del Sur. El portal argentino Primiciasya convocó a la uruguaya, para que reflexionara sobre la confesión que hizo María Del Cerro en pleno ShowMatch y fue contundente: "Yo el programa no lo miro pero sí me llegan todas estas cosas que defienden en la pista a la mujer y creo que es una burla total a la mujer, se cagan en la mujer".

Farro reveló que, durante los cuatro años que estuvo con Luengo, los productores de Ideas del Sur, sabían de los golpes que ella sufría por parte de su compañero, pero no hicieron nada. "Se me reían en la cara", reveló.

"Estuve en el Bailando desde el 2008 al 2011 y el 2011 fue mi peor año, mi deterioro físico y mental fue demasiado, había bajado casi diez kilos y estaba muy mal psicológicamente. Estaba mal en mi casa y también en la productora Ideas del Sur, donde Marcelo Tinelli sabía, Pablo Prada sabía, y Hoppe sabía. Todos los que estaban ahí de la situación que teníamos de violencia. Me decían: 'Ay pero él va arañado'. Obviamente las mujeres aprendemos a defendernos después de que nos cagan a palos muchas veces", recordó la uruguaya.

"Tengo el recuerdo de una de las veces que Prada vino a mi camarín a pedirme que deje de ser problemática y quilombera porque la situación ya no daba para más. Y la gala siguiente me sacaron del Bailando pero tuvieron el tupé de poner a esta persona como figura y sex symbol a bailar, Jorge Gabriel Luengo, que ya no me da miedo nombrar a nadie porque todo lo que me hicieron perder en cuanto a trabajo y lugares ya los perdí hace siete años y nunca más volví", agregó Farro al portal argentino.

Más allá de la confesión de María del Cerro, la vedette se mostró conmovida por la denuncia de Thelma Fardin. A través de Instagram compartió una extensa reflexión donde también recordó la violenta relación con Luengo y los hashtags #NiUnaMenos y #MiráCómoNosPonemos.