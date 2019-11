Mónica Farro polémica con la maternidad: "Nunca adoptaría"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mónica Farro se casó en agosto con quien era su personal trainer, Leandro Herrera. "Casarme con este hombre maravilloso es un placer. Para él era un sueño, para mí un logro. Mi objetivo era ser feliz y estar bien con una pareja sana", contó a Intrusos al salir del registro civil.

En estos meses en pareja, entre luna de miel y viajes de trabajo, circularon rumores de crisis que la vedette descartó. Siempre hizo hincapié sobre las dificultades de la vida en pareja, algo que no se puede evitar pero que no quiere decir que el amor no triunfe.

Este domingo estuvo en el ciclo de Crónica El Run Run del Espectáculo, con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, y se refirió a la posibilidad de volver a ser madre. Farro ya tiene a Diego, de 25 años, de su matrimonio con el exfutbolista uruguayo Enrique Ferraro.

En la charla, donde también participó Herrera, contó que se extirpó las trompas de Falopio por prevención médica, razón por la cual no puede quedar embarazada. Le preguntaron si había pensado en la opción de adoptar, dio una respuesta que fue polémica: "Yo no adoptaría nunca porque si no es mi sangre, no me interesa. Es duro pero es mi opinión. Antes quizás hablábamos cómo podría ser un bebé nuestro".

Los comentarios de Farro generaron polémica entre los seguidores. Algunos condenaron su posición respecto a la adoptación y salieron al cruce. Ella dedicó un posteo en Instagram para responder.

"Yo no adoptaría un hijo y es respetable y es mi propia vida", escribió en una reflexión titulada "¿Cuál es el problema?".