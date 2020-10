Mónica Farro: "Me encantaría volver a mi país pero me siento no valorada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mónica Farro lleva 13 años instalada en Argentina. En diálogo con el programa radial Hacemos lo que podemos (Radio Universal) se mostró sorprendida por la falta de oportunidades que ha tenido para volver, aunque sea parcialmente, la TV uruguaya.

"Me encantaría hacer cosas en Uruguay, pero no sé por qué nunca me dieron la oportunidad de volver", dijo Farro, quien antes de instalarse en Buenos AIres tuvo participaciones en Dale con todo (Canal 10) y El show del mediodía (Teledoce), entre otros programas.



"Me siento no valorada", complementó. "Por el medio y que no te den la oportunidad de volver a estar. Acá triunfé mucho y me sigue yendo bien. Hice muchas cosas. No hay que me quede por hacer: conducción, coconducción en TV y radio", agregó sobre su presente en Buenos Aires.

Farro también "desmitificó" que se trate de una figura "cara" para contratar su presencia en eventos. "Dicen que era cara, pero nunca me preguntaron cuánto cobraba. Llaman a los argentinos (a eventos en Uruguay( y les pagan para que vayan. Pero no llaman a un uruguayo", dijo.