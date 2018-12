Mónica Farro mandó un mensaje a quien la "desmayó a golpes" durante cuatro años

"¡Shhhhhh! ¡Nunca mas! Ya no tengo miedo, no te tengo miedo ni a vos ni a tu entorno que me amenazaba, ahora tenme miedo vos que te sentiste tan hombre cagándome a palos durante 4 años porque te sentiste macho y protegido por personas tan mierda como vos. Por gente con "poder" viví en la oscuridad por vos muchos años, sintiéndome una cosa, culpable, miserable, poca mujer o que merecía que me golpearas porque tenía personalidad y ¡no te obedecía! ¿Cuántas veces me desmayaste a golpes y decías que era mi culpa? ¿Cuantas veces me degradaste verbal y físicamente?? Soporté, creí que era mi culpa pero NO, NUNCA MAS!!! #miracomonosponemos.

Gracias a toda esa gente que me escribe, que recuerda lo que viví, que me cree y me apoya. Esto ya va a cambiar para mi y para vos HDP también . justicia para todas y todos #niunamenos".

A raíz de la denuncia por violación de Thelma Fardín contra Juan Darthés, en 2009, la vedette uruguaya recordó en su cuenta Instagram el traumático noviazgo que vivió con Jorge Luengo durante cuatro años. La uruguaya denunció públicamente al productor de ShowMatch, y quedó afuera del mundo Bailando, certamen que fue parte en dos ocasiones. La última, en la edición 2011.

En pareja con Leandro Herrera desde hace unos meses y enfocada en los ensayos de Los cuadernos de Tristán, revista que se estrenará en Las Grutas de Argentina donde se lucirá como vedette, Mónica se muestra más fuerte que nunca.