Mónica Farro le dedicó unas palabras a Sol Pérez tras su renuncia

Se terminó la temporada para Sol Pérez, y Mónica Farro parece haber ganado la batalla. Tras la salida de la exchica del clima de la obra 20 millones, la uruguaya pasó por el móvil de Intrusos y contó que, hasta último momento, tuvo que soportar agresiones por parte de su compañera de elenco.

"No necesito festejar. Sigo como siempre. La paso muy bien ahí adentro a pesar de que me hayan querido hacer sentir mal. A partir de hoy espero pasarla mejor", comentó Farro desde Mar del Plata. Y enseguida habló de cómo será trabajar sin Sol Pérez, con la que compartía letra arriba del escenario. "Ahora estoy con una compañera que me mira arriba del escenario. A partir de hoy quizá pueda trabajar mejor, más tranquila", señaló.



En cuanto a cómo fueron las últimas horas junto a su compañera, la actriz confirmó que hubo un nuevo episodio desafortunado en plena función. "Es una persona que hasta ayer estuvo buscándome. Pero todo queda para mi abogado. En escena hay un momento en el que yo le tengo que dar la mano y ella se la limpió. Pero bueno, yo soy una mujer grande e inteligente y la inteligencia le gana a la estupidez. No me puedo rebajar a una adolescente ni a sus chiquilinadas", expresó la rubia.



Tras aclarar que no fue invitada a la despedida de Sol Pérez (la rubia hizo un asado el domingo al mediodía), contó que el juicio sigue en pie. "Si tengo que hacer un recuento de cosas, hay tantas pero ya no me interesa. Está todo en manos de mis abogados (.) Nadie me invitó a la despedida pero por más que me hubieran puesto la alfombra roja no hubiese ido", lanzó con cierta ironía.

Minutos después su discurso fue interrumpido por Sol Pérez, quién al escuchar los dichos de Farro se comunicó con uno de los panelistas del ciclo para hacer su descargo. "Eso es mentira. El asado lo hizo mi papá", explicó acerca de "la supuesta despedida". Y lejos de poner paños fríos, retrucó: "Por algo soy la preferida de la producción, ellos saben lo que pasé y lo que banqué. Yo dejé acá mi trabajo en tele y radio para hacer una temporada. Cuando me dijeron que tenían que ponerla a Farro por plata, yo dije que no quería estar y que me bajaba del proyecto y Marín me pidió que no me baje. Me prometió que si pasaba algo con esta mujer, la separaba del elenco. No sé que pasó en el medio pero yo cumplí con mi trabajo y la producción sabe cómo laburo. Por eso ya me hicieron una propuesta para el año que viene y para una obra acá durante el año, también", aseguró en el mensaje que le envió a Guido Zaffora.



Frente a esto, la reacción de la uruguaya no se hizo esperar. "Si la producción tiene que hablar de esos negocios son ellos, no yo. Que Guillermo Marín salga a dar la cara y diga lo que tenga que decir. Yo también estoy bastante cansada del acoso de la producción de que no hable. Hace tres meses me están diciendo que no hable", apuntó enojada.



"Mis reacciones siempre fueron en paz -agregó-. El cuerpo reacciona por todo lo que no pude hablar antes. El empresario al que se refiere (el hombre con el que hace unos meses viajó a México) no es productor, no puso plata en ninguna obra, es mi representante. Yo estoy en la obra porque tengo treinta años de trayectoria mamita, basta de bobadas", remató furiosa.