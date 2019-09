Mónica Farro furiosa con la censura de Instagram

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La vedette local regresó a Buenos Aires tras la fogosa Luna de miel que vivió en Punta del Este junto a su esposo, Leandro Herrera, con quien protagonizó una producción casera de selfies hot, completamente desnudos.

Recurriendo a emojis y tapándose con manos y brazos, la diosa local cuidó que no se vieran las partes íntimas de ella y su pareja, pero no fue suficiente para que Instagram decidiera cenusrar las imágenes.

Según narró a través de un audio que Farro le mandó a Marina Calabró para el programa Lanata sin filro (Radio Mitre de Buenos Aires), la red social mantuvo las fogosas imágenes en su cuenta durante casi 24 horas, mientras que en la cuenta de su novio tardaron "entre cinco y diez minutos" en bajarlas.

La indignación de Farro pasa por el criterio de la red social donde ella cuenta con más de 600 mil seguidores y asegura haber pubicado imagenes más subidas de tono aún. "Son fotos sexuales no pornográficas", protestó.

"No fue por denuncias de los usuarios. Parece que Instagram está bastante ortiva (sic) y son ellos los que te bajan las publicaciones", explicó Farro molesta.

Y agregó ofuscada: "He subido fotos parecidas, pero sola y no sé por qué la bajaron. Hay un montón de perfiles (de Instagram) con cosas horribles y no la bajan. La verdad que habría que tener la vara igual para todos porque mi publicación no fue ofensiva para nadie. Y al que le parezca ofensiva, que no me siga".