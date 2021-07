Mónica Farro dio marcha atrás en su divorcio con Leandro Herrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A dos años del casamiento, Mónica Farro anunció a principios de junio que iniciaba los trámites de divorcio con el personal trainer Leandro Herrera. Sin embargo, esta semana reveló que se cancelaron las acciones judiciales y han decidido dar una nueva oportunidad al amor.

"Fue un divorcio, porque lo firmamos. Pero a los dos días, mi marido llamó al abogado y lo canceló, o sea que no me divorcié”, aseguró en el programa El club de las divorciadas, de Canal 13 de Buenos Aires.

Esta nueva etapa tiene otras reglas. Farro y Herrera viven en apartamentos separados para evitar los chispazos de la convivencia. “Estamos bien, estamos probando desde otro lugar, estamos viviendo como un noviazgo”, señaló la vedette, quien describió que durante el día cada uno está en su casa y se ven en las noches. "Todas las noches dormimos juntos", dijo.

Farro contó que acepta el plan mientras sea temporario. “Yo me casé para estar con mi marido y no me parece que haya que vivir en casas separadas”, dijo.

Pero se muestra contenta con los resultados del experimento amoroso. "Lo estoy viendo como lo veía antes, como cuando me enamoró, entonces eso está bueno”, dijo.

Farro contó que el motivo de la crisis se debe a la personalidad "calentona" de ambos.