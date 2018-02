Mónica Farro cumpleaños y confesión: “En la vida hay que probar de todo”

Lleva casi 11 años radicada en Buenos Aires y, desde entonces, siempre logró mantenerse en el competitivo medio argentino. En esta ocasión, Farro está en boga por su lanzamiento como cantante.

En el día de su cumpleaños 42, el portal Diarioshow de Buenos Aires la contactó para hablar de su presente profesional. En particular, de su inicio en el mundo de la música. “Me divierte hacerlo. Me llegó la propuesta de un productor y acepté porque creo que hay que probar de todo en la vida", dijo la uruguaya.

Sobre la primer simple titulado "La catrera" puntalizó: "Es una música popular que pertenece al estilo cumbia trap y me gusta porque no tengo que ser muy profesional para cantarlo”.

Pese a su flamante carrera de cantante, Faro no abandona su carrera de vedette. Es más, aún se considera la única que "corta entradas". Sin embargo, este verano no hizo temporada de teatro porque las ofertas económicas no le cerraron.

En cuanto a las chicas que comienzan su carrera en el mundo del teatro de revista, Farro fue contundente: “Hoy vedette se le dice a la chica que se pone una bikini y no es así, arriba del escenario le tenés que generar algo a la gente. Siento que hay muchas, pero ninguna convoca como lo hacía yo. A las nuevas no las conozco, serán bailarinas pero les falta mucho”.

Por último Mónica contó que sigue enamoradísima de Leandro Herrera, su personal trainer: “Estamos hace cuatro meses, muy enamorados. Leandro me acompaña a todos lados y es un dulce”.