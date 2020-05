Mónica Farro, harta de la cuarentena en Argentina: "asustan al pedo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una nueva fase de la cuarentena obligatoria, y más restrictiva que la anterior, comenzó a regir en Buenos Aires desde este lunes, cuando el presidente Alberto Fernández reveló que se quintuplicaron los casos por coronavirus.

Esta situación obedece, en gran medida, al aumento de testeos que se registraron en los barrios vulnerables de la capital argentina y su periferia. Por eso, las autoridades anunciaron que extremarán los controles y cerrarán comercios en avenidas que habían sido habilitados hace 15 días.

Con esa situación, y tras el anuncio oficial, varios famosos que transitan su cuarentena en Argentina dieron su punto de vista sobre la crisis sanitaria en las redes sociales.

Mónica Farro fue una de las figuras que se expresó a través de su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: "No hay AUMENTO de contagios eso no creo que sea verdad, lo que pasa es que ahora están testeando, me parece que asustan al pedo" (sic).

Mirá el mensaje:

Mientras transita el confinamiento, Farro mantiene la rutina de entrenamiento que le organiza su marido y personal trainer, Leandro Herrera.