Mónica Farro causa revuelo con sorprendente revelación sexual

Convocada por El show del espactáculo, programa de radio que conduce Ulises Jaitt en Buenos Aires, la rubia volvió a convertirse en noticia por sus confesiones sexuales. En esta ocasión, Mónica reveló que tuvo "18 orgasmos en un día y media noche".

Esta revelación de la uruguaya surgió a partir de una charla con Jaitt, donde la rubia reveló cuáles son las priridades de su vida que las enumeró de la siguiente manera: "En mi ránking de prioridades, primero está el sexo, segundo la comida, tercero dormir y cuarto salir de joda", afirmó.



También agregó: "Prefiero los cortos antes que los largos. Tuve 18 orgasmos en un día y media noche".

Sobre su relación con Leandro Herrera, actual pareja que conoció como personal trainer, reveló que lo que más lo atrae de él es su piel: "Tiene piel de bebé, tersa, suave. Le llevo 11 años", declaró la rubia, más hot que nunca.

Por otra parte, Farro se refirió al "poliamor", término que tan en boga puso Flor Peña. Al respecto, Mónica dijo no estar a favor de esa práctica: "El poliamor no es amor, es engaño. No estoy de acuerdo con Peña pero cada uno hace lo que quiera. No me interesaría ir a una fiesta swinger".