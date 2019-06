Mónica Farro se casa con Leandro Herrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mónica Farro se reencontró el amor cuando todo hacía indicar que su vida sentimental pasaría de fracaso en fracaso. Después de separarse de Enrique Ferraro hace más de diez años, le sucedió la tormentosa relación con Jorge Luengo y, posteriormente, de Juan Suris con quien estuvo de novia con él preso acusado de emitir facturas truchas.

Sin embargo, al poco tiempo de romper definitivamente con Suris, la diosa local se enamoró perdidamente de su personal trainer, Leandro Herrera. A principios de noviembre de 2017, la uruguaya oficializó su romance. "Empezamos a salir el 20 de octubre. Quisimos probar nuestra relación desde otro lugar porque somos muy amigos y estamos solteros", expresó en su momento.

Con el paso del tiempo la relación se fue afianzando y ayer Mónica confirmó que se casará el 16 de agosto con Herrera. "Hace 4 años que nos conocemos y vivimos juntos desde que nos pusimos en pareja hace 1 año 8 meses. Él tiene ese sueño (casarse). A mí no me cambia nada un papel, yo ya me casé una vez, pero me emociona volver a hacerlo", le dijo Farro al portal DiarioShow, de Buenos Aires.