Tras el momento incómodo de Tini, una periodista contó su mala experiencia con Axel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la viralización de la escena incómoda que Tini Stoessel y Axel protagonizaron en la presentación del Festival Únicos en Madrid, en las redes sociales salieron a flote algunas malas experiencias en torno cantante de "Te voy a amar".



Entre ellas, está la de Paula Galloni, panelista del programa argentino Pampita Online, quien narró una mala experiencia (que definió como "acoso laboral") que vivió hace unos años con el cantante. "Las disqueras son pesadas y tal vez hay muchas chicas que no se animan a hablar. Me parece horrible que una mujer se sienta incómoda y otras se rían, como sucedió en Incorrectas, el programa de Moria Casán. Ahí Stefy Xipolitakis me nombró y por eso quiero contar qué pasó", dijo la periodista.



"Viví una situación incómoda con él. No fue un abuso, sino un momento muy incómodo durante una entrevista que le hice para una revista, hace unos 10 años. Y dije: 'no es no'", agregó. "Está bueno que se sepa también porque hay medios que mandan solas a periodistas jóvenes a hacer notas y esas personas están indefensas; hay que darles contención", dijo. Y agregó: "Yo estaba sola en un monoambiente haciendo una entrevista con este señor. Por suerte tengo carácter y me fui".

El comentario de Galloni surgió luego del mal momento que vivió Tini en cámara. "Tal vez esto desecha el rumor de que Tini exageró. Yo lo conté hace tiempo sin decir el nombre y me llegaron muchos comentarios de un montón de chicas contándome que les había pasado lo mismo. Y cosas mucho peores de lo que me sucedió a mí. Misteriosamente, esos tuits desaparecieron al tiempo", señaló. "Creo que Tini sabe muchas más cosas de las que creemos de esta persona. Y tal vez vivió una situación incómoda con él y no quería fingir que está todo bien", arriesgó.



"Me acuerdo que cuando volví de la nota llamé llorando a una amiga y más tarde se lo conté a mi novio, que me dijo que era un degenerado", recordó. "Después de lo que me pasó, lo anulé".



"Hace muchos años que circulan tuits de fans diciendo que vivieron momentos horribles con él, que las incitaba a tener relaciones sexuales, las acosaba. Pero esos tuits después desaparecen. No sé si hay denuncias, pero eso se ve en las redes sociales. Creo que a Tini le pasó algo incómodo porque esa es la actitud, no quiere que la toque. El silencio también habla y quizá es un guiño a chicas que pasaron momentos incómodos con este cantante", finalizó Galloni.