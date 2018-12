Molesto, Joan Manuel Serrat interrumpió un concierto para responder a un espectador

Joan Manuel Serrat se encuentra en el medio de la gira que celebra los 47 años de su mítico disco Mediterráneo, uno de los grandes hitos de su carrera. Y fue en medio de uno de los recitales que el catalán brindó en su Barcelona natal que ocurrió un hecho que sorprendió a su audiencia.

Este viernes, mientras cantaba sus célebres canciones, un hombre del público gritó "¡Canta en catalán, que estás en Barcelona!". Lejos de pasar por alto el llamado de atención, Serrat decidió responderle. Y se tomó su tiempo para hacerlo.

Claramente molesto y enojado, interrumpió por unos minutos el show y afirmó: "Aquí alguno ha venido despistado". Sus palabras despertaron los aplausos de los fanáticos, pero Serrat los hizo callar. Tenía más para decir, y lo dijo en catalán. "Perdonen, todos vamos despistados a muchos lados.

El despiste es general, asi que no aplaudan. Siempre hay alguno que viene un pocodistraído y no sabe exactamente dónde se mete. Por favor, déjenme hablar. Este es un espectáculo, como le he disco señor, que se llama Mediterráneo Da Capo, en el cual de entrada estoy repasando un disco fue compuesto en 1971 titulado Mediterráneo y que integra 10 canciones escritas todas en castellano, y las estoy haciendo una detrás de la otra", respondió.

Luego, Serrat continuó: "Entiendo que usted no lo entienda. No entender esto, realmente, en los tiempos que corren sería realmente soberbio por parte de nadie. Pero déjeme hacer, el espectáculo va así. No por no saber que estoy en Barcelona, seguramente lo sepa antes que usted, y desde antes que usted estoy trabajando por esta ciudad y por hacer cosas. Por lo tanto, le pido que me deje hacer el espectáculo tal y como estaba diseñado. Es la primera vez que tengo que parar el espectáculo, que ha girado por todo el mundo, porque alguien diga algo así. Se puede sentir usted orgulloso".

Para ese entonces, el cantautor ya había brindado unos diez temas y el concierto continuó, como si nada. El enojo de Serrat tiene sus fundamentos. Ya en 1968, cuando el régimen franquista le prohibió cantar el tema "La, la, la" en catalán en el Festival de Eurovisión, renunció a participar del concurso. Y si bien con el correr de los años ha defendido sus raíces culturales e idiomáticas, ciertas declaraciones que realizó el músico a los medios en los últimos tiempos no fueron bien

recibidas por algunos independentistas.

"Cuando se produjo la declaración unilateral de independencia de Cataluña, que por cierto duróocho segundos, que como tiempo no es mucho, yo no era partidario de que se produjera porque pensaba que no nos llevaba a los catalanes ni a Cataluña a ningún lado que nos hiciera avanzar positivamente como ciudadanos. Sigo pensando lo mismo", le dijo Serrat hace un tiempo a los medios chilenos.

Estos dichos y otros similares llevaron a que este año grupos independentistas iniciaran en las redes sociales una campaña que intentó boicotear la emisión del documental biográfico Serrat, el nou del Poble Sec, que finalmente salió al aire por TV3.