Molestia por pedido policial a Tenfield: no pudo mostrar recorrido de los ómnibus de Peñarol y Nacional

El operativo de seguridad del partido clásico incluyó también una limitación televisiva: por primera vez, las fuerzas del orden le solicitaron a Tenfield que no mostrara los ómnibus con los planteles de Peñarol y Nacional en su camino hacia el Estadio Centenario.

Martín Charquero contó de la medida en la previa del clásico y fue crítico. "Nosotros trabajamos en una empresa que cada que se nos pide colaborar con operativos o incluso cambiar horarios de partidos por razones de seguridad, nunca hay problema. Pero se está entregando una sensación al televidente de que cuanto menos información haya, más seguro va a estar. Cuanto menos se enteren, más tranquilo puede venir un plantel. Cuanto menos gente venga al estadio, mejor. Es una lastima", dijo.

"Bloquear información de por dónde viene un equipo porque eso garantizaría seguridad, habla mal de la seguridad que supuestamente le están dando a los planteles", añadió.

Luego los hechos le darían en parte la razón porque el ómnibus de Nacional fue desviado de su recorrido habitual y al pasar por el sector de ingreso de los hinchas de Peñarol, sufrió de agresiones.

Además, Charquero citó el caso de la semana pasada, cuando camino al estadio Saroldi, fue apedreado el ómnibus de Peñarol.

"No había periodistas siguiendo y le rompieron un vidrio. No hubo información, no hubo camara, no hubo nada... No hubo policía tampoco", complementó y manifestó que hasta el momento tampoco se sabe nada del agresor, cuya pedrada no solo rompió un vidrio sino que estuvo cerca de alcanzar al futbolista Fabián Estoyanoff.

Otra sugerencia policial a Tenfield fue que no mostraran el operativo con perros que hacían las fuerzas del orden en los vestuarios para detectar explosivos o sustancias. "Cada vez podemos mostrar menos", acotó el periodista Pablo Londinsky.