La molestia de Federico Buysan por faltazo de un dirigente de Peñarol a una nota

Federico Buysan lamentó este miércoles la ausencia del dirigente de Peñarol Evaristo González, quien había comprometido su presencia en el programa 100% deporte pero finalmente faltó con aviso debido a complicaciones laborales.

"Habíamos anunciado la presencia del secretario general de Peñarol, Evaristo González. Sorpresivamente, no va a venir. Se comunicó y por problemas de trabajo no viene. Me resulta una pena porque la nota estaba pactada desde el día de ayer", aseguró.

Buysan se permitió dudar de un posible arrepentimiento del entrevistado dado la temática que iba a tratar en el programar vinculada a la situación financiera de Peñarol. "Evaristo fue el único dirigente del oficialismo que se abstuvo de votar el balance", dijo.

También mencionó la novedad de que la ficha del futbolista Brian Rodríguez, de gran destaque y uno de los deportistas que el club espera negociar en breve, pertenece ya en un 25% al empresario Pablo Bentancur.

"Peñarol se acaba de enterar que tiene cedido el 25% de Brian Rodríguez a Bentancur y Peñarol no sabe por qué. Es como para que la gente entienda por qué los balance dan mal", añadió.

"No soy de desconfiar, pero desconfío", concluyó el periodista sobre el faltazo de González.

Más tarde en el programa, Buysan habló con Juan Pedro Damiani sobre la situación financiera del club.