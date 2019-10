Molestia de Daniel Martínez en el cierre de la nota con Ignacio Álvarez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Martínez fue el invitado del primer programa de Santo y seña electoral, un ciclo de entrevistas a las candidatos en el programa de Ignacio Álvarez (Canal 4).

Durante más de dos horas, el periodista hizo preguntas sobre Venezuela, los dichos de Graciela Villar ("oligarquía y pueblo") o la consideración de Martínez sobre el caso Raúl Sendic. Martínez respondió a todo aunque sin dejar de quejarse por interrupciones de Álvarez al punto de que lo trató de invertir los roles. "Dejame hablar. Parece que el entrevistado sos vos", le dijo en cierto momento.

Pero el punto de mayor tensión se produjo al final de la entrevista. Álvarez consultó al candidato del Frente Amplio sobre la propuesta de Jorge Larrañaga de reformar la Constitución para permitir los allanamientos nocturnos.

Para empezar, el periodista recordó que un error de una declaración de Martínez en el diario argentino Página/12, donde habría dicho que en la actualidad están permitidos los allanamientos en la noche. "Se ve que me equivoqué o fue una mala interpretación", concedió Martínez.

"¿Y estás de acuerdo que se hagan allanamientos nocturnos y se modifique la Constitución para eso?", repreguntó Álvarez. Martínez se mostró dudoso y luego respondió. "¿Me estás hablando en serio? ¿Por qué te importa tanto que el allanamiento sea nocturno o diurno? No termino de entender".

"Pero las bocas (de droga) trabajan de noche, ¿no sabés eso?", replicó Álvarez. "¿Me podés decir que no se puede poner a una persona a vigilar y si sacan la mercadería... o lo agarran en la esquina, no sé", dijo Martínez.

Ante la insistencia de Álvarez sobre si está de acuerdo o no con una reforma de la Constitución para permitir allanamientos nocturnos, Martínez dijo: "Me parece un esfuerzo que no termino de entender. Siempre la salvaguarda de las libertades es la Constitución. Por algo que comente el 1 por 100.000 de la sociedad, terminás agrediendo a toda la sociedad".

"¿Vos tenés miedo de que allanen tu casa de noche?", le preguntó Álvarez. Martínez recordó los tiempos del gobienro de Pacheco Areco, cuando en ocasiones se despertó con operativos militares en su casa debido a que vivía frente a la de Punta Carretas.

"Es con orden de un juez, pelado", le dijo Álvarez. "No hay razón que justifique pisotear los derechos del individuo. Para vos, hay ciertas cosas que son un riesgo...", decía Martínez cuando Álvarez lo interrumpió de nuevo: "Pero es un juez que firma la orden... ¿Eso es pisotear derecho? ¿Los derechos de los delincuentes?".

"No, no. Terminala acá", respondió Martínez, visiblemente molesto. "Partís de la base de que todo el mundo es delincuente". Ante nuevas preguntas del periodista y citas a la reforma propuesta por Larrañaga, Martínez continuó con molestia: "No, no. ¡Dije que no! Se terminó. Ya tenemos un enrredo todo. En todo caso, nos juntamos y reunimos los elementos para discutimos con tranquilidad. No así como pelotazo y al final de la reunión. No lo creo justo ni correcto. Te lo digo en serio".

"Me hiciste calentar al final", le dijo el candidato. "El que se caliente pierde", añadió Álvarez.