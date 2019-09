Modelo de Costa Rica conquista el corazón del DT uruguayo Gustavo Matosas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras su abrupta salida como entrenador de la selección de Costa Rica, el uruguayo Gustavo Matosas mostró en redes sociales a la mujer costarricense que le roba los suspiros.

En una fotografía publicada en Instagram, donde cuenta con más de 30.000

seguidores, el ahora exentrenador de la Sele presentó a Ana Yolanda Soler Arrieta, mejor conocida como Yoli.

En la instantánea, el entrenador de 52 años aparece sonriente y relajado al lado de la tica, a quién le dedicó un mensaje.

“¡Cuando el alma sonríe!”, publicó el ahora exentrenador de la selección de Costa Rica, que justamente este viernes se enfrenta a Uruguay.

Soler es una diseñadora de 38 años e inuencer de salud y estilo de vida, que cuenta con más de 87.000 seguidores en Instagram. Practica ciclismo y es amante de la naturaleza.

Además, suele compartir fotografías de sus vacaciones en países como Francia, Indonesia y Suiza, así como de sus frecuentes paseos a la playa, lugar que “le encanta”.

En entrevista con el diario La Nación de Costa Rica, la diseñadora publicitaria, comentó que se siente muy feliz de formar parte de la vida del entrenador de fútbol.

Aunque no especicó cuánto tiempo tiene de conocer a Matosas, reconoció que ya tienen “un tiempo” juntos. “Él es espectacular, nos llevamos súper bien. Me siento muy plena y feliz. Él me conquistó por la persona tan humana y agradable que es. Obviamente es muy atractivo pero me encanta el carisma de él y que sea deportista, porque yo también soy súper deportista”, dijo.

Además, Soler, quien es hija de padre peruano y madre costarricense, detalló que conoce a Cristian Matosas, uno de los cuatro hijos del entrenador. Añadió que apoya todas las decisiones que Matosas tome y que no dudaría en irse con él a México, donde continuará su carrera profesional.

“Me iría con él, sin dudas. Pero hay que dejar que las cosas uyan. Yo lo apoyo en todas las decisiones que tome. Realmente cuando uno comparte tiempo con alguien y está con esa persona, apoya todas las decisiones”, comentó.

Soler aclaró que no se encuentra embarazada y es el creyente de que “el tiempo de Dios es perfecto”. “La gente a veces siento que tiene mucho odio y rencor en su corazón y no mide sus palabras”, analizó, en referencia a los comentarios de algunos en redes sociales en su contra, tras la salida de Matosas del banquillo de la Selección "Tica".