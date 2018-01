La moda y las tendencias se apoderaron del atardecer de Punta del Este

Cuando el sol se empezó a ocultar en la agitada tarde del seis de enero en La Barra de Punta del Este, el glamour, la moda y las tendencias en peinados cobraron protagonismo. Es que sobre el atardecer del Día de Reyes se desarrolló uno de los grandes eventos de la temporada: el Six O’Clock Tea creado por Carminne Dodero, un desfile que convocó a decenas de invitados vip y apostó a lucir colecciones de vanguardia y tendencias en peinados.



Con el patio del Punta del Este Resort (ex Mantra) como escenario, las modelos desfilaron la nueva colección del reconocido diseñador venezolano Ángel Sánchez y prendas de los ilustres Benito Fernández y Pía Carregal. Además, exhibieron la colección cápsula de Barbie Simons de camperas y carteras.



Las bellas jóvenes lucieron llamativos peinados a cargo de Diego Alfonso, estilista oficial de TRESemmé Uruguay, y Diego Impagliazzo, que tiene el mismo rol en Argentina. El evento sirvió para presentar el nuevo producto TRESemmé Bajo Poo, ideal para el verano.



Horas antes de que el glamour dominara el lugar, se vivieron momentos de nerviosismo propios a la previa de un evento de semejante envergadura: productoras correteando alrededor de la gigantesca piscina del resort, modelos altas y esbeltas corrigiendo su make up en el salón principal que oficiaba de back y técnicos probando el sonido y las pantallas una y otra vez para que todo saliera a la perfección. En ese marco se reunieron en un living vip los estilistas Alfonso e Impagliazzo junto a la modelo y conductora Victoria Zangaro, que se desempeña como embajadora de TRESemmé. Los especialistas dialogaron sobre las tendencias de la moda con destacados influencers internacionales invitados especialmente para la ocasión y también con la prensa que cubría las instancias previas a la gala.



Los tres expertos no dejaron de mencionar los atributos de TRESemmé Bajo Poo, la técnica para el cabello que se presentaba esa noche. Explicaron que el flamante producto “es orgánico, tiene bajo nivel de sulfato y cuenta con aceite y agua de coco para nutrir, revitalizar y reestructurar el pelo”. En este sentido, advirtieron que la iniciativa acompaña una tendencia mundial en la estética que implica utilizar menos químicos y más productos naturales. Las diferencias entre unos y otros se pueden encontrar, por ejemplo, en la cantidad de espuma que producen al momento de lavar el cabello, según reveló Impagliazzo: “El shampoo tiene que tener químicos para que haga espuma, no la hace naturalmente. Los buenos shampoo de hoy no hacen tanta espuma como los de antes porque son naturales, pero limpian mejor”.



En tren de detallar los más recientes gritos de la moda en materia de peinados, Alfonso indicó que en los últimos años “el pelo se ha ido relajando”. “Se usan las ondas al agua, las ondas playeras, descontracturadas, naturales, que parezca que saliste del mar y el pelo se secó naturalmente”, describió. Su colega del otro lado del charco asintió y desarrolló: “Antes se buscaba la perfección, lo impecable, y ahora se va a lo más fresco. No está bien visto que se note tanta producción”.



Zangaro escuchó atentamente a los expertos en peinados y comentó que al trabajar con su imagen tanto en las pasarelas como en televisión, el cuidado del cabello es un factor fundamental. “Tengo un pelo que es permanentemente castigado con brushing, spray, plancha. Preciso utilizar productos que cuiden mi cabello y me permitan lavarlo periódicamente. Es necesario que sean naturales para que el cabello se mantenga fuerte, saludable y se vea con cierta belleza que es lo que buscamos todas”, evaluó.



“Soy una mujer real que lo que hace es intentar sentirse bien consigo misma”, concluyó más en serio la embajadora de TRESemmé. La nueva línea Bajo Poo busca revitalizar los cabellos que están castigados por haber sufrido bastante con decoloraciones o tratamientos químicos muy fuertes. Además, es perfecto para mantener nutrido al pelo durante del verano que se ve castigado por los rayos del sol.