Moby se disculpa con Natalie Portman tras asegurar que tuvo un romance con la actriz

El músico Moby se disculpó en su cuenta de Instagram luego de haber escrito en sus memorias, recientemente publicadas bajo el título Then It Fell Apart, que salió con Natalie Portman cuando ella tenía 20 años, una afirmación que la actriz refutó.



"Cuando pasó un tiempo, me di cuenta de que muchas de las críticas que recibí sobre mi inclusión de Natalie en Then It Fell Apart son muy válidas", escribió en una leyenda de Instagram junto con una foto que mostraba el texto: "De Moby, una disculpa"."También reconozco plenamente que fue realmente desconsiderado por mi parte no hacerle saber de antemano su inclusión en el libro, e igualmente desconsiderado por no respetar plenamente su reacción ", escribió.



En su libro, Moby había caracterizado su relación como un noviazgo, describiendo que ella había coqueteado con él en su camerino en un concierto y que la visitó en Harvard, lugar donde nació su romance.



Portman, sin embargo, tenía otro recuerdo, y molesta por las afirmaciones del músico, dijo que tenía 18 años en ese momento.



"Me sorprendió escuchar que lo caracterizó como un noviazgo por el poco tiempo que coincidimos. En mi recuerdo era un hombre mucho mayor, que se estaba volviendo espeluznante conmigo cuando acababa de graduarme de la escuela secundaria", dijo en una entrevista reciente para el Sitio web de British Harper's Bazaar. "Él usó esta historia para vender su libro, que fue muy perturbador para mí", continuó.



"Yo era un fanática y fui a uno de sus shows cuando acababa de graduarme. Solo salimos un puñado de veces antes de que me diera cuenta de que era un hombre mayor que estaba interesado en mí de una manera inapropiada", aseguró.

El miércoles pasado, Moby había respondido a la polémica en Instagram, compartiendo lo que él aseguraba que era "evidencia fotográfica que corrobora" su "participación romántica breve, inocente y consensuada". Luego acusó a Portman de mentir sobre su "historia romántica". Al día siguiente, publicó dos fotos más de ellos junto con la siguiente cita: "Sinceramente, ¿qué debo hacer cuando las personas creen acusaciones y no pruebas?”.



En una publicación de Instagram del sábado, Moby se disculpó por no haber consultado con Portman antes de incluirla en su libro, y extendió esa disculpa a otros que incluyó en Then It Fell Apart sin informarles de antemano.



"Traté de tratar a todos los que incluí en 'Then It Fell Apart' con dignidad y respeto, pero no obstante, fue muy desconsiderado que no les avisara antes de que se publicara el libro. Así que por eso me disculpo, a Natalie, así como a las otras personas sobre las que escribí en 'Then It Fell Apart' sin decirles de antemano ".

Aunque sin admitir que se había equivocado con su edad en el libro, Moby reconoció la "diferencia de edad de 14 años" entre los dos (aunque en realidad era de 16 años) y agregó que, dada la diferencia de edad, "absolutamente debería haber actuado de manera más responsable y respetuosa" con la actriz.