Miss Uruguay respondió a las críticas por su traje típico con los colores de la diversidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La participación en Miss Universo de la representante uruguaya, Lola de los Santos, dejó mucha tela para cortar, en especial por la elección de un "traje típico" con los colores de la diversidad y una leyenda a favor de la lucha por derechos de la comunidad LGTB.

En redes sociales muchos celebraron el compromiso de la miss con la causa de la diversidad, pero otros la cuestionaron en el entendido de que su traje no era estrictamente típico. No faltaron comentarios de usuarios uruguayos que reclamaron al gobierno u otras entidades algún tipo de contralor de este tipo de representación del paísen el escaparate mundial.

De los Santos, de 22 años y oriunda de Paysandú, se refirió a la polémica con una posteo en su cuenta de Instagram. Compartió el video de su pasada y la de sus colegas de Myanmar y Singapur, quienes también emplearon la pasarela de Miss Universo para compartir mensajes sobre problemáticas sociales o políticas actuales.

Miss Singapur, Bernadette Belle Ong, lució una capa con la leyenda que llamaba a “detener el odio a los asiáticos”. La representante de Myanmar, en tanto, desfiló con un cartel donde se leía: “Pray for (recen por) Myanmar en alusión a la crisis política que atraviesa el país.

“La burla es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio”, escribió De los Santos, quien se ha declarado como bisexual.

“Muchas gente comenta “esto no es un traje típico de Uruguay “. Mis hermanas y yo, orgullosamente utilizamos esta plataforma para dejar un mensaje ante el mundo, para manifestar problemáticas. ¡Lo logramos!

Gracias al 99% de las personas que me apoyan y me dan su cariño, y al 1% ; por favor empleen su tiempo en cosas positivas, respeten y vivan la vida que recordarán, pero sin más maldad”, escribió la uruguaya.