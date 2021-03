Mirtha Legrand se vacunó contra el coronavirus: “Hice todo sin ningún privilegio”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mirtha Legrand se aplicó este jueves la primera dosis de la Sputnik V, buscando su inmunización o minimizar los efectos de un posible contagio de Covid-19. “Ya me vacuné, de ahí vengo”, dice en entrevista con La Nación.

"Fue tantástico, todo organizado, una limpieza increíble. Han hecho boxes individuales, nadie mira a nadie, todo muy íntimo. Me atendieron muy bien, me saqué fotos con todas las enfermeras. Me acompañaron Nacho y Elvira", asegura en referencia a su nieto y productor y a la asistente de toda la vida de la diva.

"Hice todo sin ningún privilegio", añade luego. “Fue todo por derecha”, remarca.

Legrand confirmó que luego de la segunda dosis de la vacuna, que deberá aplicarse en 21 días, volverá a la televisión. Estará al frente de sus clásicos almuerzos de domingo a mediodía mientras que los programas de sábado, La noche de Mirtha, seguirán con la conducción de Juana Viale.