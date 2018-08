Mirtha Legrand reveló detalles del encuentro íntimo entre Wanda Nara y Maradona

Antes de convertirse en madre y de vivir rodeada de lujos en Milán, Wanda Nara tuvo un fugaz encuentro con Diego Maradona . Si bien la rubia siempre desmintió que haya pasado algo entre ella y el diez, Mirtha Legrand contó una anécdota que vivió junto a la esposa de Mauro Icardi.

"Me acuerdo que se dijo que salió con él en algún momento. Yo estaba haciendo los almuerzos en Mar del Plata, en el Costa Galana, y cuando estaba por salir al aire se me acerca ella. '¿Por qué no me invitás a tu programa?', me dijo, y yo le respondí. '¿Vos sos la que saliste con Maradona? Anoche no me dejaron dormir'".



Al parecer, la rubia y el exfutbolista habrían tenido una noche de pasión en una habitación cercana a la diva, impidiendo que ella pueda conciliar el sueño. "Yo estaba en la suite presidencial y al lado ellos, no se podía dormir del ruido. Corrían muebles, no sé qué hacían", reveló la Chiqui. "Este cuento es verdad y pasó hace años. Fui testigo auditiva del encuentro".



En las últimas semanas, Wanda fue noticia debido a unas fotos que salieron a la luz en donde se la ve en traje de baño disfrutando de Ibiza. Su cuerpo, que ella asegura que fue retocado para perjudicarla, fue cuestionado por muchos. Sin hacer caso al qué dirán, la rubia aprovechó su visita a Argentina para disfrutar del país junto a sus hijas, Francesca e Isabella, su hermana Zaira y su sobrina, Malaika.