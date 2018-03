Mirtha Legrand se quebró al recordar la muerte de su hijo: "Su risa no la olvidaré jamás"

Está acostumbrada a ser quien lleva adelante las entrevistas, sin embargo esta vez le tocó estar del otro lado. Mirtha Legrand visitó el piso de El Diario de Mariana para un mano a mano íntimo con Mariana Fabbiani . Durante la nota, que duró más de una hora, se animó a hablar de diferentes temas, incluyendo la muerte de su hijo Daniel, el momento más doloroso que le tocó vivir.



"Yo lloro mucho, soy llorona. Los recuerdos me hacen llorar, pensar que por esa puerta no va a entrar Daniel, no va a entrar mi hijo...", comenzó relatando. "Lo de mi hijo es terrible", reflexionó, y Mariana enseguida le pidió permiso para poder preguntarle más sobre el tema, a lo que ella accedió. "La risa de Dani no la olvidaré jamás. A veces voy por la calle y veo a alguien que se parece y lo sigo, lo sigo con la mirada", reveló.

Daniel Tinayre hijo falleció en 1999, cuando tenía 50 años. "Era la persona más buena que conocí en mi vida, la más bondadosa. Falleció en mi casa. Yo le leía libros cuando estaba en la cama, me ponía una bata y me ponía al lado de él y le leía, y él me miraba", dijo sin poder contener las lágrimas. "Recuerdo el momento que murió, me decía que quería ver el sol, la calle, los árboles, estaba frente a un ventanal enorme y dio vuelta la cabeza y se durmió".



"Yo pienso en él, Marcela piensa mucho en su hermano", contó mientras se secaba las lágrimas. "Mi hijo sería buen mozo, porque era buen mozo", agregó antes de pedir que por favor cambiaran de tema.



Mirtha también contó que ser madre es una de las satisfacciones más grandes de su vida, aunque hay algo que se reprocha. "Me gustaría haber pasado más tiempo con ellos. Yo volvía de las filmaciones y bañaba a los chicos, todas las noches. Pero durante el día no los veía, y los chicos tienen que estar con los padres. Mi madre era maestra y tardaba en llegar, y yo me desesperaba".

Este fin de semana, Mirtha Legrand dio inicio a la temporada número 50 de su programa. La reina de los almuerzos fue lo más visto en su franja horaria, el domingo midió 8.6 puntos de rating con picos de 10.4.



"Los vamos a festejar todo el año, pero el 3 de junio es el aniversario. Un hito único en la televisión mundial que me llena de orgullo", dijo el sábado por la noche, al anunciar que el programa batió un record mundial por la cantidad de años que lleva en el aire.