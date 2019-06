Mirtha Legrand no pudo salir de su casa para hacer su programa debido al apagón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Debido a la falta de suministro eléctrico, la señora Mirtha Legrand no podrá hacer hoy su programa ya que no puede bajar las escaleras de su domicilio", aseguró en sus cuentas de redes sociales el Canal 13 argentino.

En lugar del clásico Almorzando con Mirtha Legrand, el canal programó dos películas.

En su programa del sábado por la noche, la Legrand se vio conmovida por la muerte de Beatriz Salomón, a quien le dedicó sentidas palabras.



"Una noticia muy triste. Todos sentimos que fue como una despedida ese día que vino al programa. Hoy hablé con el director del Fernández y me dijo que ya no había nada que hacer. Tuvo una vida muy dura y pasó momentos muy difíciles",dijo.



"Sé que está en el cielo y nos está viendo. No la vamos a olvidar, que en paz descanse. Era una mujer buenísima, su cerebro estaba intacto, impecable", agregó la diva.