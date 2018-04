Mirtha Legrand en su peor momento luego del escándalo con Natacha Jaitt

Mirtha Legrand atraviesa por su peor momento televisivo. La visita de la mediática Natacha Jaitt a su programa desencadenó una ola de críticas a la diva y problemas incluso en la interna de Canal 13.

Según fuentes de la señal, hay malestar con lo sucedido y como primera medida, algunas reparticiones resolvieron que sus figuras no participaran como invitados de la mesa de Mirtha, al menos por unas semanas. América TV tomó la misma resolución.

El portal Exitoina reveló que la histórica conductora, que se ha llamado a silencio hasta el momento, atraviesa por un momento muy duro. Según añadió el sitio, ella no quería tener a Jaitt en la mesa y aceptó por consejo de su nieto y productor, Nacho Viale.

La incomodidad de Legrand se notaba durante el programa mientras Jaitt se dispuso a hablar de la red de pedofilia que involucra a varios jugadores de fútbol menores de edad.



“No va a dar nombres“, le garantizaron a Mirtha desde la producción, pero Jaitt enumeró acusaciones contra varias figuras del mundo del espectáculo y los vinculó a la pedofilia. No las mencionó, es cierto, pero dio pistas tan obvias que señalaban a Enrique Pinti, Alejandro Fantino, Carlos Pagni, Oscar González Oro, entre otros.



Todos salieron a desmentir la acusación y repudiaron el programa de Legrand.



“Mi madre está muy mortificada“, reveló Marcela Tinayre mientras que Nacho Viale, nieto de Mirtha, aseguró que su abuela “está muy mal”.



“Nos enceguecimos, si vos tomás los ratings de Canal 13, los peores del año son en Pascuas y en el Día de la Madre, y me parece que nos enfermamos por eso y nos equivocamos. Por eso asumo la responsabilidad de no haber preparado el programa que merecía Mirtha”, sostuvo Viale.