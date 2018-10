Mirtha Legrand se emocionó al aire: "Sufrí pérdidas muy duras"

En el almuerzo de este domingo, Mirtha Legrand (91 años) se permitió emocionarse en vivo al hablar en profundidad con sus invitados. Nacha Guevara -quien más tarde protagonizaría un tenso cruce en la misma mesa con Mercedes Morán- le estaba contando cómo se vincula con vivir sola y con el silencio, y la conductora, interesada en el tema, quiso compartir su experiencia.

"Paso revista a mi vida cuando me quedo sola, en silencio. Yo soy nostalgiosa por naturaleza y paso revista a mi vida pero bien, con una sonrisa. Ha sido una vida maravillosa la mía", compartió la diva.

Sin embargo, interrumpiendo el intento de Mike Amigorena de celebrar su trabajo, Mirtha quiso profundizar: "Con pérdidas terribles y muy dolorosas", expresó y se emocionó automáticamente al referirse a las muertes de su hijo mayor y de su marido.

"Sos un ejemplo, Mirtha. Nadie en el mundo se equipara con lo que vos sos, lo que le diste al espectáculo y a la gente que te espera todas las semanas", ensayó el actor, tratando de levantar los ánimos. "A mí el trabajo me hace tanto bien. La gente me dice '¿hasta cuándo vas a trabajar?' No sé, hasta que mi cerebro esté bien. Voy a seguir porque me hace bien trabajar", continuó la conductora. "No lo hago como terapia. Lo hago como una ayuda espiritual. Yo estoy deseando que llegue el fin de semana para venir a hacer mi trabajo".

Finalmente, la diva cerró el asunto repitiendo que su vida ha sido "maravillosa" y cambió el tono de la charla refiriéndose a dos rumores recientes que tildó de "ridículos": que "Goldie" y ella no son gemelas, y que tuvo un romance con Carlos Monzón.