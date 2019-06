Mirtha Legrand, emocionada, volvió a la tv a menos de un mes de ser operada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado por la noche, finalmente Mirtha Legrand volvió a la televisión después de haberse sometido a una intervención quirúrgica el domingo 12 de mayo por una obstrucción intestinal. A las 20 en punto, la Chiqui hizo su ingreso triunfal al estudio mientras todo el equipo la aplaudía sin parar.

"Que bárbaro, una vuelta con todo mi amor y mi cariño", expresó la diva, quién lucía un vestido de encaje bordado con perlas en color marfil. "Estoy muy bien chicos, un poquito flojita para caminar, pero fantástica. Nuevamente con ustedes para iniciar estas maravillosas noches, sobre todo esta que es más maravillosa que nunca", agregó visiblemente entusiasmada de estar nuevamente frente a las cámaras.

Antes de agradecerle a su hija Marcela Tinayre por haberla remplazado, Mirtha quiso saber si la habían extrañado, pregunta que todos respondieron con un sí. "Un aplauso fuerte para Marcela, que estuvo maravillosa, una conducción extraordinaria por su personalidad y simpatía. Hija querida, este beso es para vos y muchísimas gracias".

Así me recibió el equipo cuando entré al estudio. Gracias ❤️#VuelveMirtha pic.twitter.com/5jmM71Je0M — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) June 8, 2019

A lo largo de la presentación, la diva se fue emocionando con las cosas más simples. "Este escritorio, lo veía desde casa", exclamó al sentarse en el mismo para continuar con los agradecimientos. "Un abrazo al presidente Mauricio Macri, que se preocupó mucho por mi salud, igual que Juliana. Me han mandado muchos mensajes, gente que me quiere y gente que no también", dijo entre risas.

"Un beso para mis hermanos que han estado conmigo y no me dejaron ni un minuto", expresó al leer un mensaje que le habían enviado Goldie y José. También agradeció a todos los médicos, enfermeras y al hospital, nombrándolos uno por uno. "Hay que agradecer a todo el mundo que te atiende con tanto cariño".

"Yo soñaba con este momento, les juro que sí", volvió a asegurar Mirtha, más que feliz de volver a tomar las riendas de su programa. "No estoy totalmente bien, pero estoy bien. Hoy hace 27 días que me operaron, y el médico me dijo que hacían falta 30 para estar perfecta. Yo soy impaciente, de la terapia intensiva quería venirme directo acá, pero bueno... hay que tomarse un tiempo para reponerse".

Ya sentada en la mesa, la conductora contó un poquito más como vivió los días posteriores a la operación. "Perdí casi seis kilos, y tengo que hacer un régimen. ¿Me ven mal? Porque no los pienso recuperar", dijo entre risas. "No puedo comer nada de lo que es rico. Pollo si, puré de calabaza, pescado, una sopa liviana y helado de agua. Esto es por ahora, unos días nada más", le contó a sus invitados antes de emocionarse.

"Es duro, no fue fácil pero estuve rodeada de mucho cariño, de mucha gente de mi familia, de mis hijos, mis nietos, mis amigos, gente que pensaba que no me quería y no me tenía simpatía", expresó sin poder contener las lágrimas. "Me han demostrado tanto cariño estos días. Yo soy una mujer grande y tener una operación a esta edad no es fácil".