Mirtha Legrand, "dolida" con Jorge Lanata por su feroz crítica a Juana Viale

"Me dolió mucho", dijo Mirtha Legrand sobre los comentarios lapidarios que Jorge Lanata hizo respecto de Me gusta tu canción, el nuevo ciclo que conduce Juana Viale. Quien rescató la impresión de la diva fue Angel de Brito, el periodista de espectáculos, invitado en la mesa del sábado. Mirtha dijo que su nieta está "encantadora" en el rol de conducción y que le reconforta saber que "no se entera de nada".

La respuesta de Mirtha llega luego de que Lanata comentara en su programa de Radio Mitre (Buenos Aires) la "frialdad" y "falta de "empatía" de Juanita al frente de la conducción: "El programa es una porquería; el director de cámaras es Ray Charles; nunca vi a un director con un segundo de delay a donde tiene que estar; llegaba tarde todo el tiempo", dijo y agregó: "Ojalá mejore en 600 programas. Hay algo técnico que se vio: corte, corte todo el tiempo, se nota que cortaban porque editaban todo lo que había; había que editarla palabra por palabra. Fue muy fuerte".

Me gusta tu canción debutó el domingo pasado en el prime time de El Trece de Argentina, producido por Nacho Viale, nieto de la diva y hermano de la conductora. Se trata de un programa musical , y que superó las expectativas, le ganó en rating a la propia Mirtha Legrand. Sin embargo recibió enormes críticas.