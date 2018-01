Mirtha Legrand y Adriana Salgueiro limarán asperezas

Mucho se habló de "las listas negras" en los programas de Mirtha Legrand o por lo menos de ellas hablaron personajes del espectáculo como Adriana Salgueiro , quien en su momento dijo que hacía 11 años que no era invitada a la mesa de La Chiqui. Si bien la diva solía invitar a varias de sus colegas, incluso de elenco, la ex Miss Argentina no participaba de ninguno de los ciclos. "Si ahora me invita sería una falta de dignidad de mi parte que vaya. Pareciera que estoy pidiendo por favor que me invite. ¡No!", dijo en varias entrevistas la vedette.



La relación se tornó más ríspida aún cuando el año pasado, luego de la invitación que le hicieron a la conductora para ver la obra Mujeres de Ceniza, Legrand insinuó que la sala se llenó por su visita. "La gente cuando se pone grande se pone inimputable. Todo lo que diga está bien. Llega un momento de la vida donde tenés derecho a decir lo que se te canta... Yo si fuera productora le pagaría para que vaya todas las noches a todos los teatros, así se llenan todos. A los buenos y a los malos, no solo a los que ella elige", había declarado irónica Salgueiro en ese momento.



Pero todo eso quedó ya en el olvido. ¿Por qué? Porque este domingo se producirá el reencuentro. Salgueiro, quien ahora es parte de la obra Qué le digo a mi mujer, en Mar del Plata, fue invitada a almorzar con la diva. La producción pudo conseguir que la actriz aceptara regresar a las famosas mesas y dejar el pasado atrás.