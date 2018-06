Mirá el enojo de Sol Pérez con Pampita en pleno programa

Un mal momento más para Sol Pérez en "Pampita online" y van varios desde que arrancó el ciclo. Desde el cruce con sus colegas panelistas, a los problemas de vestuario, a las lágrimas en los rincones de Kuarzo (la productora donde se realiza el programa) hasta llegar a los likes de su compañeras a quienes la criticaban.

En esta ocasión, la polémica se instaló durante el programa del martes, donde se vivió un nuevo momento tenso cuando Sol sintió que la cortaron al aire y no la dejaron opinar sobre un tema importante como la despenalización del aborto.

Sol no disimuló su incomodidad, a tal punto que Pampita le preguntó al aire: "¿Sol estas bien vos?". De immediato, la exchica del clima contestó con un profundo desgano: "Si si, no me gustan que me corten el tema sin dejar de debatir, es como raro.." a lo que Pampita contestó con total displicencia "¿Y qué hacemos entonces por ejemplo?", demostrando que no le iba a dar la palabra a Sol, a lo que la joven se llamó a silencio.

De todas maneras, la modelo aclaró que en las próximas emisiones Sol tendrá tiempo para opinar.

Mirá el video del momento. Para el portal telebajocero.com a la rubia no le queda mucho tiempo en este ciclo: