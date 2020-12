El ministro García visitó al ganador de "Got Talent": "Usted es un orgullo para la Armada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A menos de una semana de que Diego Coronel se convirtiera en el primer ganador de Got Talent Uruguay, el ministro de Defensa, Javier García, felicitó en persona al joven cantante lírico.

"Durante nuestra visita a la Prefectura de Trouville, saludamos al cabo de segunda de la Armada, Diego Coronel, merecido ganador de Got Talent Uruguay", escribió el ministro en su cuenta de Twitter junto a un video que registra el encuentro entre ambos.



"Un honor. Lo felicito nuevamente", le dijo García al cantante nacido en Melo. "Usted es un orgullo para la Armada", agregó. Tras el agradecimiento del joven que se ganó al público de Got Talent por sus interpretaciones de "Nessun Dorma", "Brindisi" y “Con te partiró”, el ministro le hizo un pedido muy especial: "No nos deje. No va a tener problemas de seguir formándose y cultivándose porque se lo vamos a facilitar".

"La verdad que un honor y un disfrute", le comentó a Coronel antes de saludarlo con el puño.

Durante nuestra visita a la Prefectura de Trouville, saludamos al cabo de segunda de la Armada, Diego Coronel, merecido ganador de Got Talent Uruguay. pic.twitter.com/z1PnWTB1uE — Javier García (@JavierGarcia_Uy) December 10, 2020

Esta no es la primera vez que García elogia el talento de Coronel. A finales de julio, unas horas después de que el cantante se ganara el botón dorado que lo llevó a la semifinal del concurso de talentos, el ministro publicó un mensaje en Twitter donde felicitaba al participante. "¡La descosió! Felicitaciones Cabo 2da Diego Coronel", escribió.



Días después de ese mensaje, habló con El País y dio más detalles sobre las felicitaciones del jerarca. “Me llamó para felicitarme y me dijo que lloró con su señora mientras veía el programa. Sé que es una persona más, pero quieras o no, es un jefe superior. Para mí es un orgullo que puedan reconocer a un subalterno”, dijo.

En la noche del lunes, Coronel se convirtió en el ganador de la primera edición de Got Talent Uruguay gracias a su emotiva interpretación de “Con te partiró”, realizada junto a la Orquesta Juvenil del Sodre. Además del reconocimiento, se llevó un premio económico de un millón de pesos.