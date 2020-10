Mina Bonino cumplió años y contó cuál fue el mejor regalo que recibió de Fede Valverde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mina Bonino celebró este martes su cumpleaños número 27. Los mensajes y regalos se multiplicaron para la periodista argentina que està radicada en España y que es la pareja del futbolista uruguayo Federico Valverde.

De hecho, el jugador fue de los primeros en saludarla por redes sociales. "Feliz cumpleaños, mi amor. Te amo", escribió el deportista en una historia de Instagram al compartir una foto de Mina y Benicio, el hijo de ocho meses de la pareja.

Valverde no pudo acompañar a su pareja en el cumpleaños porque estaba en Quito, donde fue titular en el partido de Uruguay ante Ecuador. Días atràs, ella lo habìa despedido en las redes sociales: ""Te vamos a extrañar mucho papiiito. Sé que vas a estar disfrutando de defender tu selección y nosotros orgullosos de vos. Te amamos", escribió ella en una foto familiar hace unos días.

En el contexto de su cumpleaños, Bonino también dio una nota al programa radial "Esto no es Hollywood" conducido por la argentina Fernanda Iglesias.

Allí habló de su historia de amor. Dijo que por Valverde abandonó su prometedora carrera en el periodismo deportivo argentino para mudarse a España. "Yo iba a empezar a trabajar en Fox, iba a ir a cubrir River. Puse en una balanza lo que pesaba más y no me arrepiento, estoy mucho más feliz, sana y alejada de los medios", contó.

También reveló que los planes de casamiento con el uruguayo se han visto trastocados por un año marcado por la pandemia. "Nos íbamos a casar este año, no podemos programar nada, es todo una incertidumbre". Y agregó: "Me convertí en un pan de Dios ahora, me da miedo amar tanto a alguien", comentó.

Pero también se refirió a los regalos que le hace el deportista de Real Madrid. "Fede me regala camperas Louis Vuitton, pero no las uso, no van conmigo. El mejor regalo fue una cama solar, yo invierto bien. Amo la cama solar, estoy bronceada todos los días así".