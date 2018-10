Millonaria demanda de Agustín Casanova a Fernando Vázquez

Agustín Casanova fue producido por Fer Vázquez desde 2014 hasta fines de 2017, momento en el que el cantante de Márama decidió abrirse su propio camino como solista con otro productor. Desde entonces, Fernando decidió radicarse en Miami para refundar Rombai, mientras que Casanova pasó el 2018 entre Montevideo y Buenos Aires, donde protagonizó Simona, la ficción en el Eltrece, e hizo shows solistas con los exintegrantes de su banda.

Ahora, allegados a Casanova confirmaron a TV Show que decidió recurrir a la Justicia para demandar a Vázquez en un millón y medio de dólares por los casi cuatro años trabajados en Márama.

RELACIONADAS Agustín Casanova tiene un romance en la nieve en su nuevo videoclip Agustín Casanova tiene un romance en la nieve en su nuevo videoclip Video Agustín Casanova tiene un romance en la nieve en su nuevo videoclip El difícil momento de Agustín Casanova al cancelar su show en Movie By Rosalia Souza El difícil momento de Agustín Casanova al cancelar su show en Movie El difícil momento de Agustín Casanova al cancelar su show en Movie

Si bien era un secreto a voces, en la última etapa de Márama, la relación entre Casanova y Vázquez estaba prácticamente quebrada. Además, el actor de Simona confesó en una entrevista que dio a revista Pronto, en setiembre, que no habló más con Fernando desde la disolución del grupo.

"No lo vi más desde que se disolvió Márama. No terminamos mal, pero para mí fue una sorpresa enorme todo lo que pasó. Si bien yo no era el dueño, salí afectado. Era como un empleado, aunque también la cara visible del grupo. Fue todo raro. De golpe me llamaron y me dijeron ‘che, se disuelve el grupo’. Y nadie me dio explicaciones. En su momento Fer quería que vaya con otros representantes, pero no me parecía bien y no me quería meter en la pelea de ellos. Me abrí, no quise líos y nunca más volví a hablar con Fer", dijo Casanova en esa entrevista.

Un mes después de publicada esa entrevista, Agustín Casanova entendió que esta millonaria demanda es el camino para cerrar definitivamente su etapa en Márama.