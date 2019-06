Millie Bobby Brown, ruidosa, franca y necia entre “Godzilla” y “Stranger Things”

Cindy Pearlman, The New York Times

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mis padres siempre me animaron a ser ruidosa, franca y necia”, dijo Millie Bobby Brown. “La gente simplemente tenía que lidiar conmigo. Me decían: ‘Nada es ridículo. Puedes ser quien quieras, porque ser tu auténtico yo es una de las cosas más importantes’”. Y eso rindió frutos. La actriz de 15 años ha tenido muchos logros, entre ellos convertirse en la persona más joven en ser nombrada una de las más influyentes del mundo según Time.

Brown es mejor conocida como la misteriosa Eleven en Stranger Things, cuya tercera temporada llega a Netflix el 4 de julio. Sin embargo, para entonces, quizá sea aún más conocida por algo más grande.

En el papel de Madison Russell, protagoniza Godzilla II: El Rey de los Monstruos, que se estrenó este jueves y fue una de las películas más vistas del fin de semana. Allí, Brown es la hija de Emma Russell (Vera Farmiga), una científica algo loca que quiere desatar a todos los monstruos más grandes del mundo para contrarrestar el daño que los humanos han infligido al planeta.

Su exesposo Mark (Kyle Chandler) trabaja con un equipo de científicos y militares para tratar de detenerla, pero Russell obliga a su hija a acompañarla en su misión. No pasa mucho tiempo antes de que Godzilla regrese, esta vez junto con otros monstruos gigantescos como Mothra, Rodan y King Ghidorah que tiene tres cabezas.

Vea el tráiler de la tercera temporada de "Stranger Things"

Los monstruos fueron creados por computadora, lo cual no le resultó sorprendente a la joven actriz.

“Reprodujeron los sonidos de los monstruos en el plató, lo cual fue bastante aterrador”, dijo Brown. “Pero de otra forma no estás viendo nada. Simplemente lo haces. Lo imaginas en tu mente. Imaginas que hay algo ahí… y debo decir que salió bastante bien bajo esas circunstancias”.

Enfrentarse a Godzilla fue distinto que luchar contra el Demogorgon, el monstruo del Otro Lado en Stranger Things. “Definitivamente”, insistió Brown. “Mi personaje Eleven tiene poderes. Eso lo volvió mucho menos aterrador en la serie, porque puede enfrentarse a un monstruo. Eleven simplemente puede volcar un auto. Yo no puedo hacer eso aquí. Y esto fue muy distinto por la ventaja evidente de la altura y los poderes de la criatura. Es un poco más alto que yo.

La vida de Eleven es complicada, pero los poderes extraordinarios definitivamente son una ventaja.

“Me gustaría cerrar las puertas con la mente”, dijo Brown. “¿Por qué no?”.

El peor enemigo que enfrenta quizá es la tarea: en el plató de Stranger Things en Atlanta, ella y sus coprotagonistas adolescentes toman clase hasta durante cinco horas al día. “No todo se trata de combatir monstruos”, dijo Brown. “También puedes encontrarme haciendo álgebra”.

En los días de descanso todo el reparto pasa el rato junto. “Cuando salimos juntos a ver una película, nos dicen mucho que nos parecemos a los niños de Stranger Things”, dijo Brown.

Vea el tráiler de "Godzilla 2: El rey de los monstruos"

Nació en España, la tercera de cuatro hijos de padres británicos que al parecer no podían sentar cabeza. La familia se detuvo en Bournemouth, Dorset, cuando Millie tenía 4 años. Algunos años más tarde estaban en Orlando, Florida, donde Millie, que recibió su educación escolar en casa, fue a talleres de actuación. Un cazador de talentos de Hollywood la vio y les dijo a sus padres que su hija tenía “el tipo de instinto que no puede enseñarse”.

La familia se mudó a Los Ángeles. Una semana después, Brown se reunía con agencias de talento y le ofrecían representantes. “Después de cada audición, decía: ‘Muy bien, ahora sí sucederá. Simplemente sucederá’”.

No sucedió cuando hizo la prueba para Game of Thrones. “De verdad creí que esa sería mi oportunidad”, dijo acerca de la serie. “El mismo día hice una audición para Stranger Things, y en esa sí me quedé”.

La eligieron para interpretar a la adolescente y amante de los wafles Eggo Eleven/Jane. Le dio dos nominaciones al Emmy, una al Screen Actors Guild Award y un premio Primetime Emmy como mejor actriz de reparto.

Brown tuvo cuidado de no divulgar demasiado sobre la nueva temporada de Stranger Things. “Es más grande, mejor y más extraña”, dijo. Hizo una pausa. “Es muy buena”, agregó.

Brown dijo que ahora es fácil ponerse en el papel de Eleven.

“Ella es como yo. Ella es como soy yo”, dijo. “Es raro de explicar, pero ya no tengo que preocuparme por meterme en el personaje. Puedo volverme Eleven en un segundo y después ser Millie de nuevo”.

¿Cuántas temporadas de Stranger Things habrá? “No soy la creadora. Pregúntaselo a los hermanos Duffer”, dijo. “Honestamente, espero que dure mucho tiempo”.