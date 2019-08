Miley Cyrus y Liam Hemsworth, envueltos en reclamos cruzados por infidelidad y drogas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La reciente ruptura de Miley Cyrus y Liam Hemsworth sigue dando que hablar. Las miradas sobre una posible infidelidad surgieron cuando la artista pop fue captada por los paparazzi muy cerca de Kaitlynn Carter en un barco en Capri. Sin embargo, ahora surge una nueva versión: según fuentes cercanas a la cantante, se habrían separado porque Liam estaba eligiendo una vida de excesos de alcohol y drogas.



Una fuente cercana a Miley le dijo a TMZ, el portal estadounidense que dio a conocer las fotos de la artista junto a la bloguera: "Miley intentó valientemente salvar el matrimonio, pero el factor decisivo fue que Liam estaba bebiendo mucho y usando ciertas drogas, y ella no quería ser parte de eso, especialmente porque luchó contra el abuso de sustancias en el pasado".



Desde la otra campana, fuentes allegadas a Liam dicen que los reclamos de drogas y alcohol solo son una distracción para enmascarar lo que realmente destruyó su matrimonio: la infidelidad de Miley.



El fin del matrimonio fue sorpresivo. Luego de 10 años de amor intermitente, la situación pareció calmarse cuando el actor australiano resaltó en su Instagram que "sólo le desea salud y felicidad" a su ex. Sin embargo, empiezan a surgir declaraciones cruzadas cada vez más fuertes.



Recientemente, también habló el DJ Brody Jenner -exmarido de Kaitlynn, la tercera en discordia entre Miley y Liam-, y sorprendió a todos al decir que para él "no era ningún secreto" la relación de su exesposa con Cyrus, y que "está totalmente de acuerdo" con el romance, según le aseguró a Page Six una fuente muy cercana a Jenner. "Brody sigue siendo amigo de las dos. No hay drama en todo esto", agregó esta misma fuente.