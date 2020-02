Michael Douglas no recibirá ni un peso de los 90 millones de dólares que dejó su padre Kirk

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando Kirk Douglas murió, el pasado el 5 de febrero a los 103 años de edad, todos sus allegados coincidían en que se trataba de un hombre muy generoso. Y ahora se supo el monto y destino de su fortuna. El actor dejó la mayor parte de su patrimonio, estimado en 90 millones de dólares, a la Fundación Douglas, organización benéfica que cofundó hace seis décadas.



La organización sin fines de lucro beneficia al Hospital Infantil de Los Ángeles, el Centro de Infancia Kirk y Anne Douglas, y una beca de la Universidad de St. Lawrence para estudiantes desfavorecidos. La entidad fue creada en 1964 por Douglas y su esposa Anne Beydens Douglas. También reparte dinero al Templo Sinaí de Westwood y al teatro Kirk Douglas de Culver City, un lugar restaurado, todos proyectos en los que se repartirán 80 millones.

Kirk Douglas, 1926-2020. Foto: Archivo

En vida, el padre de Michael Douglas intentó ayudar con su dinero a muchas causas. Con sus donaciones se construyeron más de 400 parques infantiles y ofreció su apoyo al Instituto Northridge. En 2015, Kirk donó 14 millones de euros para construir una casa destinada a recibir a actores que sufren alzheimer, “El asilo de Harry”.

“La vida de Kirk estuvo bien vivida. Deja un legado en el cine que perdurará por las generaciones venideras, y una historia como un reconocido filántropo que trabajó para ayudar al público y traer la paz al planeta”, afirmó su hijo Michael al dar el último adiós al gran actor.



Ahora se supo que Michael Douglas no recibirá nada de la enorme herencia de su padre. Según publicó el Daily Mirror, Michael no recibirá ni un peso. Igual, eso para él no es un problema: se estima que su fortuna personal es de unos 300 millones de dólares.



Michael Douglas, en un día muy especial. Foto: Reuters

Se estima que hay unos 10 millones de dólares de la herencia de Kirk que no se destinarán a organizaciones benéficas: esos serán repartidos entre otros miembros de su familia, aunque todavía no trascendió quienes serán los herederos de ese dinero.



En 1943, Kirk se casó con Diana Dill, quien murió en 2015. Con ella tuvo dos hijos, Michael y Joel. Tras divorciarse, contrajo matrimonio con Anne Buydens, con quien tuvo otros dos hijos, Peter y Eric (ya fallecido).